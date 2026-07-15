La locura de los argentinos por las “cábalas”, con los que buscan traerle buena suerte a su equipo

Mientras la selección argentina sigue soñando con el título del Mundial 2026, miles de aficionados han llevado sus cábalas al extremo.

Sin lugar a duda, la pasión de los argentinos por su selección no se limita únicamente a los estadios. Durante el Mundial 2026, miles de aficionados han recurrido a cábalas, rituales y supersticiones con la esperanza de atraer la buena suerte y ayudar simbólicamente a lo argentinos conquistar nuevamente el título.

Una de las prácticas que más llamó la atención en redes sociales consiste en escribir el nombre de los principales jugadores rivales en un papel y colocarlo dentro del congelador. La intención, según la creencia popular, es "enfriar" su rendimiento y evitar que sean determinantes dentro del campo.

Antes de los encuentros decisivos, varios seguidores compartieron fotografías y videos en los que aparecían nombres de figuras internacionales guardados entre bolsas de hielo y alimentos congelados. El ritual rápidamente se volvió viral y provocó todo tipo de reacciones entre los aficionados.

Sin embargo, esta no es la única cábala que acompaña a la selección de Argentina en el Mundial 2026. Algunos hinchas aseguran que no lavan la camiseta utilizada durante las victorias, pues consideran que hacerlo podría eliminar la suerte acumulada durante el torneo.

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Otros prefieren observar todos los partidos sentados en el mismo lugar, acompañados por las mismas personas y utilizando exactamente la misma ropa. También existen aficionados que repiten el menú previo al encuentro, preparan el mate a una hora determinada o mantienen banderas y fotografías de Lionel Messi en una posición específica.

La regla principal parece ser sencilla: si Argentina ganó, nada debe cambiar. Por esa razón, algunas familias repiten los horarios, las comidas, el orden de llegada de los invitados y hasta el volumen del televisor durante cada compromiso.

¡Ni con la caída de precios! Las entradas para la final del Mundial 2026 casi cuesta lo mismo que un carro Aunque los precios bajaron, asistir a la final del Mundial 2026 sigue siendo un lujo: la entrada más exclusiva casi cuesta lo mismo que un carro.

Lionel Scaloni ha reconocido que conserva algunos rituales antes de los partidos, como ingresar al terreno de juego con el pie derecho y persignarse. Aunque estas acciones no tienen una influencia comprobada sobre el resultado, forman parte de las costumbres que rodean al fútbol argentino.

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