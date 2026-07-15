Ciclista recibe silbidos por lucir la camiseta de España en el Tour de Francia

Juan Ayuso fue abucheado por parte del público en la salida de la undécima etapa del Tour de Francia, tras aparecer con la camiseta de España para celebrar su clasificación a la final del Mundial.

El ciclista español Juan Ayuso vivió un momento tan curioso como inesperado en la salida de la undécima etapa del Tour de Francia. El corredor de Lidl Trek, que ocupa la cuarta posición en la clasificación general y lidera la tabla de los jóvenes, apareció en el control de firmas luciendo la camiseta de la selección de España, un gesto que despertó tanto aplausos como abucheos entre los aficionados franceses presentes.

La escena fue consecuencia de una promesa que el propio Ayuso realizó durante la jornada de descanso. En tono distendido, aseguró que vestiría "La Roja" si España lograba derrotar a Francia en las semifinales del Mundial de fútbol. Tras consumarse la victoria española, el ciclista cumplió su palabra antes del inicio de la etapa entre Vichy y Nevers, dejando claro que su intención era celebrar el éxito deportivo de su país y no provocar a la afición local.

Juan Ayuso desata la polémica en el Tour de Francia por celebrar el pase de España a la final del Mundial

El español reconoció que la reacción del público no tardó en hacerse sentir. Entre algunos silbidos y abucheos, Ayuso optó por quitarse la camiseta antes de comenzar la competencia para evitar que el episodio generara una mayor tensión durante la jornada. En declaraciones concedidas a Eurosport, explicó que su gesto respondía únicamente al orgullo por la clasificación de España a la final del Mundial y que en ningún momento buscaba faltar al respeto a Francia o a sus seguidores.

Más allá de la anécdota, Ayuso también compartió su ilusión por la definición del campeonato mundial. El alicantino confesó que le resultaría especial una final frente a Argentina y Lionel Messi, aunque también señaló que vencer a Inglaterra sería un motivo de enorme satisfacción. Mientras tanto, el español continúa concentrado en su desempeño en el Tour de Francia, donde sigue consolidándose como uno de los principales protagonistas de la presente edición.

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