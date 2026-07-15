El crucifijo que portó Iván Barton en el Francia vs. España

Un detalle especial y símbolo de fe utilizó el árbitro salvadoreño en el partido de su vida.

El árbitro salvadoreño Iván Barton hizo historia al dirigir la semifinal de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, la cual dio un triunfo de España 2-0 sobre Francia, dejando sin final a Kylian Mbappé, figura del Real Madrid y Ousmane Dembélé, actual Balón de Oro.

Pero en medio del ruido, la presión y los reflectores globales, el árbitro salvadoreño de la FIFA Iván Barton, utilizó un crucifijo especial donde encomendó su fe y su trabajo antes de saltar al terreno de juego en Dallas (Estados Unidos).

Según una serie de fotografías publicadas en redes sociales, a Iván Barton se le ve con su silbato, el cual contó con un crucifijo que le acompañó durante todo el partido, el cual enorgulleció no solo a El Salvador, también a la Concacaf, y en sí, al territorio centroamericano y americano por su gran labor en este Mundial.

Sobre el uso del crucifijo de Iván Barton en la semifinal de la Copa del Mundo de la FIFA, la usuaria de X identificada como "Uche is a girl" escribió: "Un poderoso recordatorio de que incluso en el escenario más grande del mundo, algunas personas no temen dejar ver su fe. Cristo por encima de todo".

Un crucifijo es una cruz que tiene adherida la figura del cuerpo de Jesucristo (conocida como corpus). Su nombre proviene del latín "cruci fixus", que significa "fijado a una cruz". Es el símbolo principal de la fe católica, el cual representa el sacrificio de Jesús para la salvación de la humanidad y su posterior resurrección.

Así le fue a Barton en la semifinal

Iván Barton cumplió con un arbitraje correcto y valiente en un partido de máxima exigencia. La decisión del penalti fue la más controvertida, pero se ajusta a las reglas (falta clara + balón jugado primero).

No influyó de forma escandalosa en el resultado: España fue superior y Francia no aprovechó sus momentos. Errores arbitrales siempre generan debate en estas instancias, pero no hay evidencia de sesgo o errores graves que cambien la percepción del partido. Barton sale reforzado como referente de Concacaf, aunque con la presión típica de una semifinal de Mundial.

¡España vuelve a soñar! La Roja elimina a Francia y jugará la final España firmó una actuación convincente, derrotó 2-0 a Francia en Dallas y regresó a una final mundialista 16 años después con la ilusión de conquistar su segunda estrella.

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