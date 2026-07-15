El explosivo mensaje de la vicepresidenta argentina contra Inglaterra

“No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío”, aseguró la vicepresidenta en la previa del Argentina-Inglaterra con un duro mensaje sobre las Malvinas.

La vicepresidenta argentina, Victoria Villarruel, encendió la previa de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra con un contundente mensaje publicado en la red social X. La funcionaria apeló al histórico conflicto por la soberanía de las islas Malvinas y aseguró que el compromiso trasciende lo deportivo. "Jugamos contra los piratas usurpadores. No es un partido más. No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más. Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores. ¡Aguante Argentina! Porque hasta el último suspiro vamos a reclamar lo nuestro", escribió.

Las declaraciones de Villarruel cobraron un significado especial por su historia familiar. Su padre, Eduardo Marcelo Villarruel, participó en la Guerra de Malvinas de 1982 como integrante del Ejército argentino, desempeñando misiones de inteligencia y combate antes de ser capturado por las fuerzas británicas. La vicepresidenta ha reivindicado en reiteradas ocasiones la figura de su padre y mantiene una postura firme respecto al reclamo de soberanía sobre el archipiélago, una causa que Argentina sostiene de manera ininterrumpida desde el retorno de la democracia en 1983.

Victoria Villarruel incendia la previa del Argentina vs. Inglaterra

El debate también se trasladó a las redes sociales con un intercambio entre el canciller argentino, Pablo Quirno, y Nile Gardiner, exasesor de la ex primera ministra británica Margaret Thatcher. Gardiner sostuvo que la disputa quedó resuelta tras la guerra de 1982 y afirmó que las islas "son británicas y siempre lo serán". En respuesta, Quirno recordó la resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en noviembre de 1982, la cual establece que el conflicto bélico no modificó la naturaleza jurídica de la controversia e insta a Argentina y al Reino Unido a retomar las negociaciones para alcanzar una solución pacífica.

La histórica rivalidad entre Argentina e Inglaterra en los Mundiales añade un componente emocional al encuentro. Ambos seleccionados se enfrentaron en cinco Copas del Mundo, con triunfos ingleses en 1962, 1966 y 2002, mientras que Argentina se impuso en 1986 y 1998. El duelo de México 1986, inmortalizado por "La Mano de Dios" y "El Gol del Siglo" de Diego Maradona, fue interpretado por gran parte de la sociedad argentina como una revancha deportiva tras la guerra.

Con ese contexto, las autoridades argentinas catalogaron el partido como el de "mayor riesgo" del Mundial 2026 y coordinaron junto con la FIFA, las autoridades británicas y agencias de seguridad estadounidenses un amplio operativo para garantizar el desarrollo del encuentro y evitar incidentes entre ambas aficiones.

Argentina celebró a lo grande el boleto a semifinales de su Selección - EFE

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