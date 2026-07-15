Las entradas para la final del Mundial 2026 se disparan: la reventa ya supera los 7,000 dólares

A cuatro días del partido por el título en el MetLife Stadium, los boletos regulares ya se agotaron en la FIFA y el mercado secundario ofrece entradas que llegan hasta los 39,000 dólares.

A pocos días de la gran final del Mundial 2026, conseguir un boleto para presenciar el partido en el MetLife Stadium se ha convertido en un verdadero lujo. La alta demanda ha provocado que los precios en el mercado de reventa alcancen cifras récord, con entradas que parten desde los 7,000 dólares y superan los 39,000 en las ubicaciones más exclusivas.

España ya aseguró su lugar en la final del Mundial 2026 y espera al vencedor de la semifinal entre Argentina e Inglaterra, un duelo que mantiene en expectativa a millones de aficionados alrededor del mundo.

Esa combinación de un partido por el título y la posibilidad de ver a algunas de las mayores figuras del futbol ha disparado el valor de los boletos.

En el portal oficial de la FIFA ya no hay entradas convencionales disponibles para la final del domingo 19 de julio del Mundial 2026. La única alternativa que permanece a la venta corresponde a los paquetes de "hospitality", que incluyen zonas preferenciales, alimentos, bebidas y servicios exclusivos.

Los más económicos oscilan entre los 15,000 y 17,000 dólares por persona, mientras que las experiencias más exclusivas alcanzan los 57,000 dólares.

En plataformas de reventa como StubHub y Ticketmaster, la mayoría de boletos se comercializan alrededor de los 8,000 dólares, aunque algunas localidades se ofrecen entre 25,000 y 35,000 dólares.

Por su parte, TickPick muestra opciones desde poco más de 7,000 dólares y otras que llegan a los 39,000.

El gasto para quienes decidan asistir no termina con la entrada. El alojamiento en el área de Nueva York y Nueva Jersey mantiene precios elevados debido a la demanda, mientras que el traslado al estadio también representa un costo adicional.

Los trenes oficiales hacia el MetLife Stadium tienen un precio cercano a los 98 dólares por viaje, aunque existen autobuses lanzadera que rondan los 20 dólares, convirtiéndose en la opción más económica para los aficionados que sueñan con presenciar en vivo la definición del Mundial 2026. Con información de EFE

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