¿Quiénes son los hermanos de Lamine Yamal? Ellos son Keyne y Baraa

Mientras Lamine Yamal deslumbra con España en el Mundial 2026, dos pequeños integrantes de su familia también han llamado la atención de los aficionados.

Con apenas 19 años, Lamine Yamal se ha convertido en una de las grandes figuras del Mundial 2026 gracias a su talento y liderazgo con la selección de España. Sin embargo, fuera de las canchas, hay dos personas que han comenzado a despertar el interés de los aficionados: sus hermanos menores, Keyne y Baraa, quienes forman parte del círculo más cercano del futbolista.

En las últimas semanas, las cámaras han captado en varias ocasiones a Keyne durante los partidos de España. El pequeño, de apenas tres años, se ha robado el protagonismo con sus espontáneas celebraciones desde las gradas, convirtiéndose en una sensación viral en redes sociales y ganándose el cariño de miles de aficionados alrededor del mundo.

Keyne nació en 2022 y es medio hermano de Lamine Yamal por parte de madre. A pesar de la diferencia de edad, el vínculo entre ambos es muy estrecho. El futbolista del FC Barcelona ha confesado públicamente que siente un enorme cariño por él e incluso ha llegado a decir que lo quiere "como si fuera un hijo", reflejando la importancia que tiene su familia en su vida.

Cabe destacar que además de Keyne, Lamine también tiene una hermana menor llamada Baraa. Aunque mantiene un perfil mucho más discreto y alejado de los reflectores, forma parte del entorno familiar que siempre ha acompañado al atacante español desde sus primeros pasos en el fútbol.

Los hermanos de Lamine Yamal

Ambos hermanos nacieron después de la separación de los padres del jugador, Sheila Ebana y Mounir Nasraoui, quienes continuaron presentes en su crianza pese a tomar caminos distintos. La historia familiar de Lamine Yamal ha sido una de las razones por las que muchos seguidores se sienten identificados con él.

El futbolista creció entre Mataró y Granollers, en Cataluña, y ha recordado en varias ocasiones las dificultades económicas que vivió durante su infancia, situación que hoy contrasta con el éxito deportivo que atraviesa.

¡Lo que nadie vio! La reacción de Mbappé en el momento que España anotó el segundo gol La eliminación de Francia en las semifinales del Mundial 2026 dejó una imagen que recorrió el mundo: la explosiva reacción de Kylian Mbappé.

Mientras España sueña con conquistar el título del Mundial 2026, las imágenes de Keyne celebrando cada victoria y el respaldo constante de Baraa reflejan el lado más humano de Lamine Yamal.

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