¡Lo que nadie vio! La reacción de Mbappé en el momento que España anotó el segundo gol

La eliminación de Francia en las semifinales del Mundial 2026 dejó una imagen que recorrió el mundo: la explosiva reacción de Kylian Mbappé.

La derrota de Francia frente a España en las semifinales del Mundial 2026 no solo significó el adiós de una de las grandes favoritas al título, sino que también dejó una escena protagonizada por Kylian Mbappé. El famoso futbolista no pudo ocultar su frustración tras el segundo tanto de la selección española.

La expresión del delantero del Real Madrid rápidamente se volvió viral en redes sociales y reflejó el difícil momento que atravesó el conjunto dirigido por Didier Deschamps. El momento ocurrió cuando España amplió la ventaja con el 2-0, un golpe que prácticamente sentenció la semifinal.

Las cámaras enfocaron inmediatamente a Mbappé, quien observó con evidente enojo el arco defendido por Francia. Al jugador se levantó el brazo con gesto de desaprobación y mostró una mirada cargada de impotencia, consciente de que el pase a la final comenzaba a escaparse.

Durante gran parte del encuentro, la selección española consiguió neutralizar el poder ofensivo francés gracias a una sólida actuación colectiva. El mediocampo dominó la posesión y limitó los espacios para Mbappé, quien tuvo pocas oportunidades claras para desequilibrar, una situación poco habitual considerando el gran torneo que había realizado hasta ese momento.

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El capitán francés había sido una de las máximas figuras del Mundial 2026, llegando a las semifinales como uno de los líderes en la lucha por la Bota de Oro. Sin embargo, ante España no logró marcar diferencias y terminó marchándose sin poder evitar la eliminación de su equipo.

Tras el partido, Mbappé no escondió su decepción y reconoció que Francia estuvo lejos de su mejor versión.

Las polémicas fotos de Vinicius Junior con su novia tras el fracaso de Brasil en el Mundial 2026 Vinicius Júnior volvió a estar en el centro de la polémica tras ser captado junto a su novia durante unas vacaciones.

El atacante calificó el desempeño de su selección como desordenado y asumió parte de la responsabilidad como capitán, señalando que el equipo nunca encontró la manera de imponer su juego frente al dominio español. Mientras tanto, España celebró una clasificación histórica a la gran final del Mundial 2026 después de imponerse con autoridad y mostrando un fútbol que recibió elogios incluso de la prensa francesa.

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