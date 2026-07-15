 Reacción de Mbappé al segundo gol de España: ¡Increíble!
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
SIMAN
Final
01 England England Argentina Argentina 02
15 julio / 13:00

Calendario por fase

Canada CAN
04/07 11:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Paraguay PAR
04/07 15:00 HS
France FRA
Finalizado
Brazil BRA
05/07 14:00 HS
Norway NOR
Finalizado
Mexico MEX
05/07 19:00 HS
England ENG
Finalizado
Portugal POR
06/07 13:00 HS
Spain SPA
Finalizado
USA USA
07/07 02:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Argentina ARG
07/07 10:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Switzerland SWI
07/07 14:00 HS
Colombia COL
Finalizado
France FRA
09/07 14:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Spain SPA
10/07 13:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Norway NOR
11/07 15:00 HS
England ENG
After ET
Argentina ARG
12/07 03:00 HS
Switzerland SWI
After ET
France FRA
14/07 13:00 HS
Spain SPA
Finalizado
England ENG
15/07 13:00 HS
Argentina ARG
Finalizado
Universo Futbol

¡Lo que nadie vio! La reacción de Mbappé en el momento que España anotó el segundo gol

por Emisoras Unidas
Kylian Mbappé en el partido entre Francia e Irak - EFE
Kylian Mbappé en el partido entre Francia e Irak / FOTO: Agencia EFE

La eliminación de Francia en las semifinales del Mundial 2026 dejó una imagen que recorrió el mundo: la explosiva reacción de Kylian Mbappé.

La derrota de Francia frente a España en las semifinales del Mundial 2026 no solo significó el adiós de una de las grandes favoritas al título, sino que también dejó una escena protagonizada por Kylian Mbappé. El famoso futbolista no pudo ocultar su frustración tras el segundo tanto de la selección española.

La expresión del delantero del Real Madrid rápidamente se volvió viral en redes sociales y reflejó el difícil momento que atravesó el conjunto dirigido por Didier Deschamps. El momento ocurrió cuando España amplió la ventaja con el 2-0, un golpe que prácticamente sentenció la semifinal.

Las cámaras enfocaron inmediatamente a Mbappé, quien observó con evidente enojo el arco defendido por Francia. Al jugador se levantó el brazo con gesto de desaprobación y mostró una mirada cargada de impotencia, consciente de que el pase a la final comenzaba a escaparse.

Durante gran parte del encuentro, la selección española consiguió neutralizar el poder ofensivo francés gracias a una sólida actuación colectiva.  El mediocampo dominó la posesión y limitó los espacios para Mbappé, quien tuvo pocas oportunidades claras para desequilibrar, una situación poco habitual considerando el gran torneo que había realizado hasta ese momento.

Más de Mbappé

El capitán francés había sido una de las máximas figuras del Mundial 2026, llegando a las semifinales como uno de los líderes en la lucha por la Bota de Oro.  Sin embargo, ante España no logró marcar diferencias y terminó marchándose sin poder evitar la eliminación de su equipo.

Tras el partido, Mbappé no escondió su decepción y reconoció que Francia estuvo lejos de su mejor versión.

Las polémicas fotos de Vinicius Junior con su novia tras el fracaso de Brasil en el Mundial 2026

Vinicius Júnior volvió a estar en el centro de la polémica tras ser captado junto a su novia durante unas vacaciones.

El atacante calificó el desempeño de su selección como desordenado y asumió parte de la responsabilidad como capitán, señalando que el equipo nunca encontró la manera de imponer su juego frente al dominio español. Mientras tanto, España celebró una clasificación histórica a la gran final del Mundial 2026 después de imponerse con autoridad y mostrando un fútbol que recibió elogios incluso de la prensa francesa.

Etiquetas
EspañaFútbolMbappésemifinalesMundial 2026reaccion#ViralesMundial2026universofutbol

Más de Universo Fútbol

Universo Fútbol Volver