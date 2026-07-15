Las polémicas fotos de Vinicius Junior con su novia tras el fracaso de Brasil en el Mundial 2026

Vinicius Júnior volvió a estar en el centro de la polémica tras ser captado junto a su novia durante unas vacaciones.

La eliminación de Brasil en el Mundial 2026 sigue dando de qué hablar, pero esta vez no por cuestiones deportivas. Vinicius Junior volvió a convertirse en tendencia luego de que salieran a la luz unas imágenes junto a la influencer Virginia Fonseca durante unas vacaciones en Italia.

Con lo anterior, se confirmando que ambos retomaron su relación sentimental apenas semanas después de anunciar su ruptura. Las fotografías, captadas en un exclusivo paseo en barco por las costas de Cerdeña, muestran al delantero del Real Madrid disfrutando de un momento de relajación junto a Virginia.

Vinicius Junior - Vinicius Junior

Ambos aparecen compartiendo abrazos, sonrisas y gestos de complicidad, unas escenas que rápidamente inundaron las redes sociales y sorprendieron a millones de seguidores, ya que la pareja había comunicado su separación en mayo de este año. Durante las últimas semanas del Mundial 2026, ya existían rumores de una posible reconciliación. La influencer fue vista siguiendo de cerca la participación de la selección brasileña, alimentando las especulaciones entre los aficionados.

Sin embargo, no existía ninguna confirmación hasta que estas imágenes hicieron prácticamente imposible negar que ambos decidieron darse una nueva oportunidad. Cabe destacar que, el momento elegido para reaparecer juntos también generó controversia.

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Muchos usuarios cuestionaron que las fotografías salieran a la luz pocos días después de la eliminación de Brasil, que cayó 2-1 frente a Noruega en los octavos de final del torneo, un resultado considerado uno de los mayores fracasos recientes de la Canarinha. Tras la dolorosa derrota, Vinicius publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales en el que pidió disculpas a la afición brasileña y prometió seguir luchando para devolver a la selección a lo más alto del fútbol mundial.

La locura de los argentinos por las “cábalas”, con los que buscan traerle buena suerte a su equipo Mientras la selección argentina sigue soñando con el título del Mundial 2026, miles de aficionados han llevado sus cábalas al extremo.

El atacante reconoció la frustración que significó quedar fuera antes de lo esperado, especialmente después de las altas expectativas que existían alrededor del equipo dirigido por Carlo Ancelotti. Ahora, con el capítulo deportivo aparentemente cerrado, el extremo brasileño aprovecha unos días de descanso antes de reincorporarse a la disciplina del Real Madrid.

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