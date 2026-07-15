Messi hace historia: jugará su tercera final de la máxima fiesta del futbol

La Albiceleste remontó ante Inglaterra con dos asistencias de Lionel Messi y buscará el título frente a España. El capitán argentino disputará por tercera vez el partido decisivo del torneo de selecciones más importante del planeta.

Argentina volvió a demostrar, de la mano de Lionel Messi, por qué es una de las grandes potencias del balompié. La Albiceleste derrotó este miércoles 2-1 a Inglaterra en semifinales y aseguró su presencia en la gran final de la máxima fiesta del futbol, donde enfrentará a España en busca de una nueva corona.

El conjunto inglés golpeó primero al inicio de la segunda mitad gracias a un tanto de Anthony Gordon, pero los dirigidos por Lionel Scaloni reaccionaron en el momento justo. Enzo Fernández igualó el marcador al minuto 85 tras una asistencia de Messi y, cuando todo parecía encaminado al tiempo extra, el capitán argentino volvió a marcar diferencias.

Mucho Nacho Edición Futbolera - Cortesía

En el tiempo de reposición envió un preciso centro al área que encontró la cabeza de Lautaro Martínez, autor del 2-1 definitivo que desató la celebración albiceleste.

Aunque no anotó, Messi fue el hombre más influyente del encuentro al repartir las dos asistencias que sellaron la remontada y clasificaron a Argentina al partido por el título.

La clasificación también dejó un registro histórico para el capitán argentino, quien disputará la tercera final de su carrera en el torneo más prestigioso de selecciones.

Ya había llegado a la definición en Brasil 2014, cuando la Albiceleste cayó frente a Alemania, y volvió a hacerlo en Catar 2022, edición en la que levantó el trofeo tras superar a Francia.

Argentina, liderada por Messi, comienza hoy la defensa del título. - EFE

Más allá de los récords goleadores, el capitán argentino sigue demostrando que su influencia trasciende las estadísticas individuales. Con 21 goles y 12 asistencias en la historia de la máxima fiesta del futbol, el "10" llegará a una tercera final con la posibilidad de seguir ampliando un legado que ya lo coloca entre las figuras más grandes que ha conocido este deporte.

Ahora, frente a España, el astro argentino tendrá una nueva oportunidad de ampliar su legado. La Albiceleste buscará otra estrella y Messi intentará coronar una campaña inolvidable con un nuevo título para seguir engrandeciendo una carrera que ya es considerada una de las más brillantes que ha visto este deporte.

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