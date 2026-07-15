Tras decir adiós al Mundial, Neymar apostó por otro sueño... y duró un solo día

El astro brasileño participó en el Main Event de la World Series of Poker tras despedirse del Mundial 2026, pero fue eliminado en su jornada de debut y perdió el buy-in de US$10 mil.

Apenas cinco días después de despedirse entre lágrimas del Mundial 2026 y anunciar el final de su trayectoria con la selección de Brasil, Neymar volvió a ser noticia, esta vez lejos de una cancha de fútbol. El delantero participó en el Main Event de la World Series of Poker (WSOP), el torneo de póquer más prestigioso del mundo, aunque su aventura terminó el mismo día de su debut.

El atacante del Santos llegó a Las Vegas el 10 de julio, pocos días después de la eliminación de Brasil en los octavos de final del Mundial, donde la Canarinha cayó 2-1 ante Noruega en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Aquella derrota marcó el cierre de la carrera internacional del máximo goleador en la historia de la selección brasileña, autor de 80 goles con la camiseta verdeamarela.

En el certamen de póquer, Neymar pagó un buy-in de US$10 mil para disputar el Main Event, pero no logró avanzar hasta las posiciones con premio económico. En el lenguaje del circuito profesional, el brasileño quedó "out of the money", es decir, fue eliminado antes de alcanzar la zona de cobros.

Pese a la rápida eliminación, su desempeño fue bien valorado por jugadores y especialistas presentes en el torneo. El profesional estadounidense Faraz Jaka destacó que el exfutbolista del Barcelona y París Saint-Germain mostró un estilo agresivo de juego y ejecutó "algunos buenos bluffs", una de las maniobras más complejas y características del póquer de alto nivel.

Como parte de su visita, los organizadores de la WSOP también permitieron a Neymar posar con el emblemático brazalete que recibe el campeón del Main Event, considerado el trofeo más codiciado del circuito.

Su presencia en Las Vegas generó opiniones divididas en Brasil. Mientras algunos aficionados entendieron que buscara distraerse tras la dura eliminación mundialista, otros cuestionaron que cambiara tan pronto el dolor por el fútbol por una de sus mayores aficiones fuera de las canchas. Neymar tiene previsto reincorporarse a los entrenamientos del Santos a partir del 17 de julio.

Con información de EFE

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