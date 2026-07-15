Novia de Haaland se roba todas las miradas en el desfile de Dolce & Gabbana

La novia de Erling Haaland se robó todas las miradas con un impresionante vestido de lujo durante uno de los eventos de moda más exclusivos del mundo.

Aunque Erling Haaland es una de las máximas figuras del fútbol mundial, esta vez fue su novia, Isabel Haugseng Johansen, quien acaparó toda la atención. La joven noruega deslumbró durante el desfile de Alta Moda de Dolce & Gabbana, celebrado en Taormina, Sicilia, donde apareció con un vestido de ensueño que rápidamente se convirtió en uno de los más comentados del evento.

La pareja asistió como invitada especial de la prestigiosa firma italiana, pero fue Isabel quien protagonizó las mejores postales de la velada. Su elección de vestuario destacó por la elegancia, el lujo y la delicadeza de cada detalle, consolidándola como una de las celebridades mejor vestidas de la noche.

Para la exclusiva gala, Isabel Haugseng lució un espectacular vestido de tul completamente bordado con miles de cristales y aplicaciones en forma de lágrima que brillaban con cada movimiento. El diseño, confeccionado por Dolce & Gabbana, incorporaba un pronunciado escote en V y una silueta que realzaba la sofisticación del conjunto.

La joven complementó el look con un pequeño bolso plateado cubierto de cristales, sandalias negras de tacón y un peinado natural que permitió que el vestido fuera el auténtico protagonista de la noche. El resultado fue un estilismo que recibió numerosos elogios en redes sociales y entre los asistentes al desfile.

Más de la pareja de Haaland

Las imágenes de Isabel junto a Haaland comenzaron a circular rápidamente en plataformas digitales, donde miles de seguidores destacaron la elegancia del diseño y el glamour con el que la pareja desfiló por las calles de Sicilia antes del evento. Aunque el delantero del Manchester City también llamó la atención por su impecable atuendo, optó por un estilo mucho más sobrio.

El noruego vistió un traje en tonos marfil confeccionado en seda, acompañado por una camisa blanca, mocasines azules, gafas de sol y un distintivo broche que completó su apariencia.

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Sin embargo, el protagonismo recayó sobre Isabel, cuyo vestido fue considerado por varios medios especializados como uno de los más llamativos de la exclusiva pasarela organizada por Dolce & Gabbana.

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