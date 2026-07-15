 Novia de Haaland deslumbrante en desfile de Dolce & Gabbana
Emisoras Unidas 89.7
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SIMAN
Final
01 England England Argentina Argentina 02
15 julio / 13:00

Calendario por fase

Canada CAN
04/07 11:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Paraguay PAR
04/07 15:00 HS
France FRA
Finalizado
Brazil BRA
05/07 14:00 HS
Norway NOR
Finalizado
Mexico MEX
05/07 19:00 HS
England ENG
Finalizado
Portugal POR
06/07 13:00 HS
Spain SPA
Finalizado
USA USA
07/07 02:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Argentina ARG
07/07 10:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Switzerland SWI
07/07 14:00 HS
Colombia COL
Finalizado
France FRA
09/07 14:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Spain SPA
10/07 13:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Norway NOR
11/07 15:00 HS
England ENG
After ET
Argentina ARG
12/07 03:00 HS
Switzerland SWI
After ET
France FRA
14/07 13:00 HS
Spain SPA
Finalizado
England ENG
15/07 13:00 HS
Argentina ARG
Finalizado
Universo Futbol

Novia de Haaland se roba todas las miradas en el desfile de Dolce & Gabbana

por Emisoras Unidas
Erling Haaland fue la estrella y figura de Noruega en el Mundial 2026., Redes
Erling Haaland fue la estrella y figura de Noruega en el Mundial 2026. / FOTO: Redes

La novia de Erling Haaland se robó todas las miradas con un impresionante vestido de lujo durante uno de los eventos de moda más exclusivos del mundo.

Aunque Erling Haaland es una de las máximas figuras del fútbol mundial, esta vez fue su novia, Isabel Haugseng Johansen, quien acaparó toda la atención.  La joven noruega deslumbró durante el desfile de Alta Moda de Dolce & Gabbana, celebrado en Taormina, Sicilia, donde apareció con un vestido de ensueño que rápidamente se convirtió en uno de los más comentados del evento.

La pareja asistió como invitada especial de la prestigiosa firma italiana, pero fue Isabel quien protagonizó las mejores postales de la velada.  Su elección de vestuario destacó por la elegancia, el lujo y la delicadeza de cada detalle, consolidándola como una de las celebridades mejor vestidas de la noche.

Para la exclusiva gala, Isabel Haugseng lució un espectacular vestido de tul completamente bordado con miles de cristales y aplicaciones en forma de lágrima que brillaban con cada movimiento.  El diseño, confeccionado por Dolce & Gabbana, incorporaba un pronunciado escote en V y una silueta que realzaba la sofisticación del conjunto.

La joven complementó el look con un pequeño bolso plateado cubierto de cristales, sandalias negras de tacón y un peinado natural que permitió que el vestido fuera el auténtico protagonista de la noche.  El resultado fue un estilismo que recibió numerosos elogios en redes sociales y entre los asistentes al desfile.

Más de la pareja de Haaland

Las imágenes de Isabel junto a Haaland comenzaron a circular rápidamente en plataformas digitales, donde miles de seguidores destacaron la elegancia del diseño y el glamour con el que la pareja desfiló por las calles de Sicilia antes del evento. Aunque el delantero del Manchester City también llamó la atención por su impecable atuendo, optó por un estilo mucho más sobrio.

El noruego vistió un traje en tonos marfil confeccionado en seda, acompañado por una camisa blanca, mocasines azules, gafas de sol y un distintivo broche que completó su apariencia.

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Mientras Lamine Yamal deslumbra con España en el Mundial 2026, dos pequeños integrantes de su familia también han llamado la atención de los aficionados.

Sin embargo, el protagonismo recayó sobre Isabel, cuyo vestido fue considerado por varios medios especializados como uno de los más llamativos de la exclusiva pasarela organizada por Dolce & Gabbana.

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