Confirman operativo especial del ICE y el FBI por el Argentina vs. Inglaterra

ICE y FBI activan operativo especial ante el duelo entre Argentina e Inglaterra.

La semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra encendió las alarmas de seguridad en Atlanta. El histórico enfrentamiento entre ambas selecciones fue catalogado como el partido de mayor riesgo del torneo, por lo que autoridades federales, locales y organismos vinculados a la FIFA coordinaron un operativo especial para este miércoles 15 de julio.

De acuerdo con información citada por The Mirror, el FBI, la FIFA y los cuerpos policiales de Atlanta sostuvieron una reunión estratégica para definir las medidas de seguridad alrededor del encuentro. La preocupación principal está relacionada con posibles enfrentamientos entre aficionados, especialmente después de los incidentes registrados recientemente en Miami.

Como parte del dispositivo, los seguidores de Argentina e Inglaterra tendrán accesos separados al estadio. Sin embargo, las autoridades reconocen que los aficionados podrían mezclarse en las gradas debido a la reventa de entradas.

Despliegue reforzado en los alrededores del estadio

El Departamento de Policía de Atlanta también anunció un despliegue reforzado en los alrededores del estadio, zonas de ocio y puntos de alta concentración de personas. La vigilancia se mantendrá antes, durante y después del partido para prevenir altercados y garantizar la seguridad de residentes y visitantes.

La presencia del ICE también llamó la atención. Los agentes estarán en el perímetro del Mercedes-Benz Stadium, aunque, según lo informado por autoridades federales, no realizarán controles migratorios generales. Su misión estará enfocada en detectar mercancía falsificada, combatir la reventa ilegal de boletos y apoyar acciones contra actividades delictivas.

Las autoridades aclararon que las intervenciones federales se dirigirán principalmente contra personas con órdenes de captura por delitos graves, individuos incluidos en listas de vigilancia por terrorismo o personas bajo investigación activa por narcotráfico.

La rivalidad histórica entre Argentina e Inglaterra ha obligado a las autoridades a preparar uno de los operativos de seguridad más importantes del Mundial.

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