La reacción de Ester Expósito al ser cuestionada por la derrota de Mbappé

Ester Expósito reapareció horas después de la eliminación de Francia y su actitud al ser cuestionada por Kylian Mbappé volvió a alimentar las especulaciones sobre el estado de su supuesta relación.

La clasificación de España a la Final del Mundial 2026 sigue generando reacciones dentro y fuera del terreno de juego. Esta vez, quien acaparó los reflectores fue la actriz española Ester Expósito, que reapareció públicamente pocas horas después de la derrota de Francia frente a La Roja y evitó responder cuando fue cuestionada sobre Kylian Mbappé.

Con un semblante serio, gafas de sol y sin detenerse ante la prensa, la protagonista de Élite optó por guardar silencio, una actitud que rápidamente se volvió viral y puso bajo la lupa los rumores sobre su supuesto romance con el delantero francés.

Una reacción que llamó la atención

Tras el triunfo de España por 2-0 sobre Francia en las semifinales del Mundial 2026, varios reporteros abordaron a Ester Expósito para conocer su opinión sobre el resultado y, especialmente, sobre el momento que atraviesa Mbappé después de la eliminación.

Sin embargo, la actriz decidió no responder ninguna de las preguntas. Caminó sin hacer declaraciones y abandonó el lugar acompañada de su equipo.

Las imágenes circularon rápidamente en redes sociales, donde miles de usuarios comenzaron a interpretar su silencio de distintas maneras.

Algunos consideraron que simplemente quiso proteger su vida privada, mientras que otros aseguraron que su reacción alimenta aún más las dudas sobre su vínculo con el futbolista francés.

Los rumores sobre su relación vuelven a crecer

Desde hace varios meses, Ester Expósito y Kylian Mbappé han sido relacionados sentimentalmente después de ser vistos juntos en varias ocasiones entre Madrid y París.

Aunque las fotografías y diversas apariciones públicas incrementaron las especulaciones, ninguno de los dos ha confirmado oficialmente mantener una relación amorosa. Precisamente esa falta de confirmación ha provocado que cada aparición pública de ambos sea analizada por seguidores y medios de comunicación.

Mbappé se fuga y es captado besando a Ester Expósito antes del Mundial El jugador francés y al actriz española fueron captados en unas lujosas vacaciones en Ibiza justo antes de que el futbolista partiera al Mundial.

Durante la fiesta futbolera, la actriz tampoco fue vista en las gradas apoyando a Francia ni publicó mensajes relacionados con Mbappé, algo que muchos seguidores interpretaron como una posible señal de distanciamiento. Sin embargo, hasta el momento no existe ninguna confirmación oficial de una ruptura. Todo se mantiene en el terreno de las especulaciones.

El detalle que despertó las especulaciones

En redes sociales comenzaron a circular comentarios afirmando que la relación habría terminado incluso antes del inicio del Mundial 2026.

Los usuarios argumentan que Ester Expósito nunca asistió a los partidos de Francia ni compartió publicaciones de apoyo hacia Mbappé durante el torneo, a diferencia de otras parejas de futbolistas que sí estuvieron presentes en las tribunas.

Sin embargo, estas teorías provienen únicamente de comentarios de usuarios y no han sido respaldadas por declaraciones de la actriz ni del delantero francés. Hasta ahora, ninguno ha confirmado una separación o el fin de su supuesto romance.

Mbappé se despide del sueño mundialista

Mientras tanto, Kylian Mbappé cerró su participación en el Mundial 2026 tras la derrota frente a España en las semifinales.

El delantero francés, una de las máximas figuras del campeonato, reconoció después del partido que su selección no logró ejecutar el planteamiento previsto y asumió parte de la responsabilidad por la eliminación.

Francia no pudo contener el dominio español y terminó despidiéndose del torneo, mientras La Roja avanzó a la Final en busca de conquistar su segunda Copa del Mundo.

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