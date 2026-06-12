 Mbappé es visto besando a Ester Expósito antes del Mundial

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
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South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
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12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
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Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Farándula

Mbappé se fuga y es captado besando a Ester Expósito antes del Mundial

El jugador francés y al actriz española fueron captados en unas lujosas vacaciones en Ibiza justo antes de que el futbolista partiera al Mundial.

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Ester Expósito y Kylian Mbappé , Instagram
Ester Expósito y Kylian Mbappé / FOTO: Instagram
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Mbappé y Ester Expósito sorprendieron al mundo al disfrutar de unas lujosas vacaciones en Ibiza, protagonizando momentos de auténtica pasión y complicidad antes de que el futbolista francés viajara a Estados Unidos para unirse a la Selección de Francia en el Mundial. 

Las imágenes muestran cómo la relación entre la estrella del Real Madrid y la reconocida actriz española consolida cada vez más su vínculo.

Lo que comenzó como un intercambio de mensajes en redes sociales y encuentros discretos se ha transformado en una historia de amor cada vez más sólida.

La pareja disfrutó no solo de la tranquilidad del Mediterráneo, sino también de momentos de diversión y relajación en la isla balear, lo que evidencia el buen momento que atraviesa su relación.

Durante su estancia en Ibiza, Mbappé y Ester Expósito vivieron tres días intensos llenos de desconexión.

Además de relajarse bajo el sol y disfrutar del mar, la pareja se aventuró en actividades acuáticas, como paseos en moto de agua y un emocionante vuelo en eFoil, que dejó a Ester encantada por la experiencia de deslizarse sobre las olas.

La actriz, reconocida por su naturalidad y estilo, también fue captada mientras se refrescaba en una ducha al aire libre y lucía un minibikini naranja que resaltaba su presencia en la playa. 

Relación en crecimiento y nuevos desafíos

El romance entre Ester Expósito y Kylian Mbappé se hizo público en marzo tras una escapada a París. Desde ese momento, los dos han compartido más viajes y encuentros: caminaron juntos por Madrid y viajaron a Cerdeña, donde aprovecharon para sumar nuevos recuerdos, aunque algunas polémicas no tardaron en aparecer.

La visita del delantero a la isla italiana provocó críticas entre algunos seguidores madridistas, pues Mbappé arrastraba una lesión en ese momento.

Después de su paso por Ibiza, Ester Expósito se quedó en España mientras Kylian se concentraba con la Selección de Francia.

La actriz continuó disfrutando de su agenda social: fue una de las invitadas VIP al primero de los conciertos de Bad Bunny en Madrid el 30 de mayo, donde compartió escenario con otras celebridades como María León, Marta Ortega y Ana de Armas.

De esta manera, queda claro que ambos continúan con sus proyectos profesionales y personales, sin dejar de lado instantes para disfrutar juntos.

Ahora la pareja enfrenta un nuevo reto: el extenso Mundial en Estados Unidos, que mantendrá a Mbappé lejos de España hasta el 19 de julio si Francia avanza hasta la final. 

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