Mbappé es visto besando a Ester Expósito antes del Mundial

Mbappé y Ester Expósito sorprendieron al mundo al disfrutar de unas lujosas vacaciones en Ibiza, protagonizando momentos de auténtica pasión y complicidad antes de que el futbolista francés viajara a Estados Unidos para unirse a la Selección de Francia en el Mundial.
Las imágenes muestran cómo la relación entre la estrella del Real Madrid y la reconocida actriz española consolida cada vez más su vínculo.
Lo que comenzó como un intercambio de mensajes en redes sociales y encuentros discretos se ha transformado en una historia de amor cada vez más sólida.
La pareja disfrutó no solo de la tranquilidad del Mediterráneo, sino también de momentos de diversión y relajación en la isla balear, lo que evidencia el buen momento que atraviesa su relación.
Durante su estancia en Ibiza, Mbappé y Ester Expósito vivieron tres días intensos llenos de desconexión.
Además de relajarse bajo el sol y disfrutar del mar, la pareja se aventuró en actividades acuáticas, como paseos en moto de agua y un emocionante vuelo en eFoil, que dejó a Ester encantada por la experiencia de deslizarse sobre las olas.
La actriz, reconocida por su naturalidad y estilo, también fue captada mientras se refrescaba en una ducha al aire libre y lucía un minibikini naranja que resaltaba su presencia en la playa.
Relación en crecimiento y nuevos desafíos
El romance entre Ester Expósito y Kylian Mbappé se hizo público en marzo tras una escapada a París. Desde ese momento, los dos han compartido más viajes y encuentros: caminaron juntos por Madrid y viajaron a Cerdeña, donde aprovecharon para sumar nuevos recuerdos, aunque algunas polémicas no tardaron en aparecer.
La visita del delantero a la isla italiana provocó críticas entre algunos seguidores madridistas, pues Mbappé arrastraba una lesión en ese momento.
Después de su paso por Ibiza, Ester Expósito se quedó en España mientras Kylian se concentraba con la Selección de Francia.
La actriz continuó disfrutando de su agenda social: fue una de las invitadas VIP al primero de los conciertos de Bad Bunny en Madrid el 30 de mayo, donde compartió escenario con otras celebridades como María León, Marta Ortega y Ana de Armas.
De esta manera, queda claro que ambos continúan con sus proyectos profesionales y personales, sin dejar de lado instantes para disfrutar juntos.
Ahora la pareja enfrenta un nuevo reto: el extenso Mundial en Estados Unidos, que mantendrá a Mbappé lejos de España hasta el 19 de julio si Francia avanza hasta la final.