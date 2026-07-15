 Rey Felipe cumple apuesta tras clasificación de España
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01 England England Argentina Argentina 02
15 julio / 13:00

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04/07 11:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Paraguay PAR
04/07 15:00 HS
France FRA
Finalizado
Brazil BRA
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Mexico MEX
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Argentina ARG
Finalizado
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El rey Felipe cumplirá su apuesta tras la clasificación de España a la final del Mundial 2026

por Emisoras Unidas
rey felipe,
rey felipe / FOTO:

La clasificación de España a la gran final hará que el rey Felipe VI cumpla la promesa que realizó a La Roja.

El rey Felipe VI volverá a convertirse en uno de los grandes protagonistas del Mundial 2026.  Después de prometer a los jugadores de la selección española que los acompañaría si lograban llegar al partido decisivo, el monarca cumplirá su palabra y viajará a Nueva York para presenciar la esperada final del torneo.

Lo hará acompañado por la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, en una imagen que promete convertirse en una de las más comentadas del cierre de la justa mundialista. La decisión llega apenas unas horas después de que España sellara su clasificación a la final tras imponerse con autoridad a Francia en las semifinales.

La victoria desató una auténtica celebración entre los aficionados y también dentro de la Casa Real, cuyos integrantes siguieron el encuentro desde Barcelona debido a compromisos oficiales relacionados con los Premios Princesa de Girona. Durante la transmisión del partido, las imágenes compartidas por la Casa Real mostraron a Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía viviendo el encuentro con la misma pasión que millones de aficionados.

Más del rey Felipe VI

Vestidos con camisetas personalizadas de la selección española, celebraron cada jugada y terminaron abrazándose tras el pitido final que confirmó el pase de La Roja al duelo por el título. La presencia del rey en la final también tiene un significado especial, ya que representa el cumplimiento de una promesa realizada semanas atrás.

Tras la victoria de España frente a Uruguay durante la fase previa del campeonato, Felipe VI visitó al equipo y aseguró que volvería a acompañarlos si conseguían alcanzar la gran final. Ahora, ese compromiso se hará realidad.

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De acuerdo con la información difundida por medios españoles, la Familia Real viajará este fin de semana a Nueva York para apoyar al conjunto dirigido por Luis de la Fuente en el encuentro que definirá al nuevo campeón del mundo.  España espera ahora conocer a su rival, que saldrá del enfrentamiento entre Inglaterra y Argentina.

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