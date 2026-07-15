¿A qué sanción se expone Argentina por mostrar una manta sobre las Malvinas?

La manta de las Malvinas que podría traerle consecuencias a Argentina.

La clasificación de Argentina a la final de la Copa Mundial 2026, tras vencer 2-1 a Inglaterra en Atlanta, dejó una imagen que rápidamente recorrió el mundo y que podría generar consecuencias disciplinarias.

Después del partido, Giovani Lo Celso y Lisandro Martínez desplegaron sobre el campo una manta con la leyenda "Las Malvinas son argentinas", un mensaje que la FIFA podría considerar de carácter político.

El episodio cobra especial relevancia porque, antes del encuentro, las autoridades habían advertido que no se permitiría el ingreso al estadio de banderas, camisetas o carteles relacionados con las Islas Malvinas o la guerra de 1982. La medida fue adoptada por tratarse de un partido considerado de alto riesgo debido a la rivalidad histórica entre argentinos e ingleses.

La FIFA prohíbe los mensajes políticos, ideológicos o religiosos durante sus competiciones. Por ello, el organismo podría abrir un expediente para analizar el comportamiento de los futbolistas y determinar si existió una infracción al Código Disciplinario.

Las posibles consecuencias

Las posibles consecuencias podrían ir desde una advertencia hasta una multa económica para la Asociación del Futbol Argentino o para los jugadores involucrados. Una suspensión deportiva parece menos probable, ya que este tipo de castigos suelen reservarse para casos considerados especialmente graves o reiterados.

El antecedente más cercano ocurrió en el Mundial de Rusia 2018. Tras un partido entre Suiza y Serbia, Granit Xhaka y Xherdan Shaqiri realizaron un gesto relacionado con la bandera albanesa, considerado una provocación política. La FIFA descartó suspenderlos y optó por imponer multas económicas.

Ahora, ese antecedente podría ser utilizado como referencia para analizar lo ocurrido en Atlanta. Sin embargo, cada caso se estudia de manera individual.

Con la final del Mundial a la vuelta de la esquina, la gran incógnita es si la FIFA abrirá una investigación y qué sanción, si alguna, impondrá por la manta exhibida por los jugadores argentinos.

“Las Malvinas son argentinas”: el gesto de la Albiceleste que desató polémica tras vencer a Inglaterra La clasificación de Argentina a la Final del Mundial 2026 dejó una imagen que rápidamente dio la vuelta al mundo.

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