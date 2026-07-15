“Somos únicos, y no es arrogancia”, dice Scaloni tras clasificar a la final

El técnico argentino no pudo contener la emoción después de la remontada sobre Inglaterra y elogió el compromiso de sus jugadores y el apoyo de la afición albiceleste.

Lionel Scaloni dejó por unos minutos el papel de estratega para mostrar su lado más humano. El seleccionador de Argentina terminó visiblemente emocionado tras la remontada 2-1 sobre Inglaterra que clasificó a la Albiceleste a una nueva final del Mundial 2026 y, entre lágrimas, resumió el momento con una frase que rápidamente dio la vuelta al mundo: "Somos únicos, y no es arrogancia".

Al concluir el encuentro en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, el técnico campeón del mundo apenas encontraba palabras para describir lo que acababa de presenciar sobre el terreno de juego.

La emoción se apoderó de él mientras destacaba la capacidad de reacción de un equipo que volvió a levantarse en un partido decisivo.

"Este grupo no deja de sorprenderme", expresó Scaloni con la voz entrecortada, después de que Argentina remontara en los últimos minutos gracias a los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

El entrenador destacó que la entrega de sus futbolistas va mucho más allá del aspecto táctico. "Lo que demuestran estos jugadores es increíble. Después de esto es muy difícil intentar que la gente entienda lo que demuestran en la cancha", afirmó.

Scaloni también hizo referencia al significado que representa vestir la camiseta albiceleste y aseguró que sus dirigidos honran una tradición que exige competir hasta el último segundo. "La camiseta lo amerita: dar todo hasta el final, no guardarse nada. Han demostrado una vez más que lo sienten como nadie", señaló.

El seleccionador tampoco olvidó el respaldo de los miles de aficionados argentinos que colmaron las gradas en Atlanta. "Esta gente nos llevó a ganar el partido. Estamos agradecidos a la gente que nos acompañó", dijo.

Argentina buscará ahora defender el título conquistado en Catar 2022 cuando enfrente a España en la gran final. Mientras tanto, las lágrimas de Scaloni reflejaron el peso de un nuevo logro para una generación que sigue escribiendo páginas memorables en la historia del futbol.

Con información de EFE

Argentina finalista del Mundial 2026 - EFE

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