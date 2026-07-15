Sentado y en silencio: el momento de Messi que se hizo viral antes de la semifinal

Un video difundido en redes sociales muestra al capitán argentino sentado sobre una banca durante el último entrenamiento de la Albiceleste. La escena rápidamente captó la atención de los aficionados a pocas horas del duelo ante Inglaterra.

A pocas horas de disputar una de las semifinales más esperadas del Mundial 2026, Lionel Messi volvió a convertirse en tendencia, aunque esta vez no fue por un gol, una asistencia o una jugada espectacular, sino por un breve momento captado durante el último entrenamiento de la selección argentina.

En un video que comenzó a circular ampliamente en redes sociales, el capitán de la Albiceleste aparece sentado sobre una banca, en silencio y observando la práctica de sus compañeros.

La imagen, de apenas unos segundos, llamó la atención de miles de aficionados, que no tardaron en compartirla e interpretarla como una escena de serenidad antes del decisivo compromiso frente a Inglaterra.

Sin necesidad de gestos ni palabras, el momento despertó todo tipo de comentarios entre los seguidores del conjunto argentino, que este miércoles buscará un boleto a la final del Mundial. Mientras algunos destacaron la tranquilidad que transmite el histórico número 10, otros señalaron que refleja la concentración con la que afronta uno de los partidos más importantes de la competición.

Más allá de la viralidad del video, Messi llega a la semifinal como uno de los grandes protagonistas del torneo. El capitán suma ocho goles en la Copa del Mundo de 2026, cifra que lo mantiene en la pelea por la Bota de Oro y confirma el extraordinario nivel que ha mostrado durante el campeonato.

Además, con esas anotaciones elevó a 21 su cuenta goleadora en la historia de los Mundiales, convirtiéndose en el máximo anotador de todos los tiempos en la máxima cita del futbol, un récord que amplió durante esta edición y que, por ahora, ningún otro jugador en activo ha logrado igualar.

Ahora, con la posibilidad de disputar una nueva final mundialista, Messi buscará seguir agrandando una trayectoria repleta de capítulos memorables. Mientras el reloj avanza hacia el duelo contra Inglaterra, un simple instante de calma durante el entrenamiento ya encontró un lugar entre las imágenes más comentadas de la previa de la semifinal.

Etiquetas