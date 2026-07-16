Antonela Roccuzzo rompe TikTok con el video que publicó tras la clasificación de Argentina

La esposa de Lionel Messi volvió a conquistar las redes sociales con una emotiva publicación tras la clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026.

La euforia por la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 no solo se vivió dentro del terreno de juego. Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, también celebró el histórico triunfo y lo hizo de una manera que rápidamente enamoró a millones de aficionados en redes sociales.

A través de su cuenta oficial de TikTok, Antonela compartió un emotivo video que ya supera los casi 4 millones de "me gusta", convirtiéndose en uno de los contenidos más comentados tras la victoria de la Albiceleste sobre Inglaterra. La publicación refleja la alegría y el orgullo que siente por el nuevo logro de la selección liderada por su esposo.

El video está acompañado por "La Cumbia de los Trapos", uno de los himnos más representativos de la afición argentina, lo que hizo que miles de seguidores se identificaran de inmediato con la celebración. La combinación de las imágenes y la música despertó una ola de comentarios de apoyo y felicitaciones para la familia Messi.

Pero esa no fue la única publicación de Antonela. También utilizó sus redes sociales para compartir varias fotografías del festejo de los jugadores argentinos tras conseguir el boleto a la gran final del Mundial 2026. Entre las imágenes destacó una de Lionel Messi celebrando junto a sus compañeros, reflejando la unión y felicidad del grupo después de un partido lleno de intensidad.

Más de Antonela Roccuzzo

Junto a las fotografías, Antonela escribió un breve pero emotivo mensaje que rápidamente se volvió viral: "¡Gracias Dios! ¡Vamos Argentina a la final!". La frase fue replicada por miles de usuarios y recibió millones de interacciones en pocas horas, consolidando nuevamente a la empresaria e influencer como una de las figuras más seguidas durante la el Mundial 2026.

La Federación Mexicana de futbol recibió una multa millonaria tras ser eliminados del Mundial 2026 La eliminación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 no solo dejó un duro golpe deportivo, sino que también podría traer importantes consecuencias económicas.

No es la primera vez que Antonela Roccuzzo se convierte en protagonista durante el torneo. A lo largo del Mundial 2026 ha compartido distintos momentos apoyando a Lionel Messi y a la Selección Argentina, mostrando el lado más familiar del capitán albiceleste y acompañándolo en cada paso hacia una nueva final mundialista.

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