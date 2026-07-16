 Multa millonaria a la Federación Mexicana Mundial 2026
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La Federación Mexicana de futbol recibió una multa millonaria tras ser eliminados del Mundial 2026

por Emisoras Unidas
México y Ecuador , Redes sociales
México y Ecuador / FOTO: Redes sociales

La eliminación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 no solo dejó un duro golpe deportivo, sino que también podría traer importantes consecuencias económicas.

La eliminación de la Selección Mexicana en los octavos de final del Mundial 2026 frente a Inglaterra no solo significó el adiós al sueño de conquistar el Mundial en casa. También representó fuerte sanción económica para la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Tras la derrota por 3-2, el organismo quedó bajo la lupa por un posible incumplimiento de las obligaciones establecidas por la FIFA para las selecciones participantes. De acuerdo con información difundida por Infobae México, la FIFA contempla sanciones económicas cuando las federaciones incumplen compromisos comerciales, publicitarios o reglamentarios establecidos durante la competencia.

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Maná medio tiempo México vs. Inglaterra - Foto EFE

En el caso de México, la posible infracción estaría relacionada con obligaciones adquiridas durante la participación del combinado nacional en el torneo, lo que abriría la puerta a una multa cuyo monto podría representar un duro impacto para las finanzas de la FMF. Aunque la FIFA aún no ha emitido una resolución definitiva, el reglamento del organismo establece que las federaciones pueden enfrentar multas cuando incumplen disposiciones oficiales vinculadas con patrocinadores, protocolos o compromisos comerciales.

La cantidad final dependerá de la gravedad del caso y de la investigación que realice el máximo organismo del futbol mundial. Cabe destacar que el golpe llega en un momento complicado para el famoso futbol mexicano.

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Además de la temprana eliminación en el Mundial 2026, la FMF enfrenta cuestionamientos por el desempeño deportivo del equipo, así como por decisiones administrativas tomadas durante el proceso mundialista. México había generado una enorme ilusión entre su afición tras superar la fase de grupos y vencer a Ecuador en los dieciseisavos de final.

Sin embargo, el sueño terminó en los octavos de final luego de caer ante Inglaterra en un encuentro muy disputado, donde el conjunto europeo aprovechó mejor sus oportunidades para avanzar a la siguiente ronda.

¿Quiénes son los hermanos de Lamine Yamal? Ellos son Keyne y Baraa

Mientras Lamine Yamal deslumbra con España en el Mundial 2026, dos pequeños integrantes de su familia también han llamado la atención de los aficionados.

Ahora, mientras la FIFA analiza el posible incumplimiento y determina si procede una sanción económica, la Federación Mexicana deberá concentrarse en planificar el futuro de la selección y en corregir los errores que marcaron su participación en el Mundial 2026.

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