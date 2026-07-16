¿Por qué Bangladesh está extremadamente obsesionada con la selección de Argentina en el Mundial 2026?

¡Una euforia inexplicable! millones de personas en Bangladesh vuelven a teñir sus calles de celeste y blanco.

La clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026 no solo desató una ola de festejos en Buenos Aires. En Bangladesh, un país del sur de Asia que nunca ha disputado una mundial, miles de aficionados salieron a las calles con banderas argentinas, camisetas de Lionel Messi y caravanas para celebrar el triunfo de la Albiceleste sobre Inglaterra.

Las imágenes, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, sorprendieron una vez más a quienes desconocen el estrecho vínculo que une a Bangladesh con la selección argentina. Aunque el país asiático no participa en el torneo, millones de sus habitantes adoptaron a Argentina como su equipo y viven cada partido con la misma intensidad que los propios argentinos.

La explicación tiene raíces históricas. Bangladesh fue colonia del Imperio Británico durante siglos y su población conserva una fuerte memoria sobre ese periodo de dominación. Esa historia generó una identificación especial con Argentina, especialmente después de la Guerra de las Malvinas en 1982 y del inolvidable Mundial de México 1986,

En ese tiempo, Diego Armando Maradona eliminó a Inglaterra con los recordados goles de la "Mano de Dios" y el denominado "Gol del Siglo". Para muchos bangladesíes, aquella victoria argentina tuvo un profundo significado simbólico.

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Con el paso de los años, el cariño por la Albiceleste no disminuyó. Al contrario, la figura de Lionel Messi revitalizó ese sentimiento y llevó la pasión a nuevas generaciones. Durante el Mundial de Qatar 2022, las impresionantes celebraciones en Dhaka dieron la vuelta al mundo y consolidaron la imagen de Bangladesh como uno de los mayores bastiones internacionales de Argentina.

Antonela Roccuzzo rompe TikTok con el video que publicó tras la clasificación de Argentina La esposa de Lionel Messi volvió a conquistar las redes sociales con una emotiva publicación tras la clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026.

Ahora, en el Mundial 2026, la historia vuelve a repetirse. Tras la remontada frente a Inglaterra en semifinales, miles de aficionados salieron nuevamente a celebrar con banderas gigantes, fuegos artificiales y cánticos dedicados a Messi y a la selección dirigida por Lionel Scaloni.

El entusiasmo crece porque Argentina buscará defender el título obtenido en Qatar 2022 cuando enfrente a España en la gran final del Mundial 2026.

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