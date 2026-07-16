Ellos son los 5 futbolistas mejor pagados de todo el Mundial 2026

Descubre quiénes integran el exclusivo ranking de los cinco jugadores con los ingresos más altos del planeta.

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland y Vinícius Júnior no solo son protagonistas dentro del terreno de juego durante el Mundial 2026, también encabezan la lista de los futbolistas con mayores ingresos del planeta. Gracias a sus millonarios contratos con sus clubes, acuerdos publicitarios y negocios personales, estas estrellas generan cifras que parecen sacadas de otro mundo.

Mientras millones de aficionados siguen cada partido del Mundial, estos cinco jugadores también compiten fuera de la cancha como auténticos gigantes de la industria deportiva. Cabe destacar que todos han acumulando ingresos que superan ampliamente los de la mayoría de atletas profesionales.

El primer lugar del ranking pertenece al portugués Cristiano Ronaldo, quien percibe alrededor de 300 millones de dólares al año. El delantero de Portugal y figura del Al Nassr continúa siendo uno de los deportistas más rentables del mundo gracias a su contrato en Arabia Saudita.

Además él también suma los millonarios acuerdos comerciales que mantiene con reconocidas marcas internacionales y sus diversos negocios. En la segunda posición aparece Lionel Messi, capitán de Argentina y jugador del Inter Miami, con ingresos estimados en 135 millones de dólares anuales.

El Mundial 2026 y sus mejores pagados

El campeón del mundo sigue siendo uno de los rostros más valiosos del fútbol gracias a sus contratos publicitarios, inversiones y el enorme impacto comercial que genera en cada equipo donde juega. El podio lo completa Kylian Mbappé, estrella de Francia y del Real Madrid, quien registra ganancias cercanas a los 125 millones de dólares por año.

A sus ingresos deportivos se suman importantes campañas con marcas globales que lo han convertido en uno de los atletas más cotizados de su generación.

¿Cuándo y dónde se estrena? Vozinha tendrá su propio documental tras conquistar el Mundial 2026 El arquero de Cabo Verde confirmó que su increíble historia llegará a la pantalla tras convertirse en una de las grandes revelaciones del Mundial 2026.

En la cuarta posición se encuentra el noruego Erling Haaland, delantero del Manchester City, con aproximadamente 105 millones de dólares anuales. Su impresionante rendimiento goleador y su creciente popularidad internacional lo han colocado entre los futbolistas con mayor valor comercial del planeta.

Finalmente, el brasileño Vinícius Júnior, también figura del Real Madrid, ocupa el quinto lugar del ranking con 79 millones de dólares al año.

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