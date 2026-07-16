¿Cuándo y dónde se estrena? Vozinha tendrá su propio documental tras conquistar el Mundial 2026

El arquero de Cabo Verde confirmó que su increíble historia llegará a la pantalla tras convertirse en una de las grandes revelaciones del Mundial 2026.

El Mundial 2026 no solo cambió la historia de Cabo Verde, también transformó para siempre la vida de Josimar José Évora Dias, mejor conocido como Vozinha. El experimentado guardameta de 40 años, que conquistó a millones de aficionados con sus espectaculares actuaciones y su carisma, anunció que tendrá su propio documental.

Se trata de una producción que contará cómo pasó de ser un futbolista poco conocido a convertirse en uno de los personajes más queridos del torneo. Fue el propio arquero quien sorprendió a sus seguidores al compartir en redes sociales el primer adelanto del proyecto, acompañado por un emotivo mensaje: "90 minutos que cambiaron mi vida. El primer capítulo de una historia que nunca olvidaré".

El avance muestra algunos de los momentos más importantes de su carrera y del inolvidable Mundial que lo llevó a la fama internacional. Aunque inicialmente muchos pensaron que se trataría de una serie, medios portugueses señalaron que el proyecto será un documental.

Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente el formato definitivo ni la cantidad de episodios que podría tener. La actuación que cambió el destino de Vozinha ocurrió durante el debut histórico de Cabo Verde en un Mundial.

Más de Vozinha

Frente a una poderosa selección de España, el veterano portero realizó siete atajadas decisivas y mantuvo su arco invicto, logrando un empate sin goles que sorprendió al planeta. Gracias a esa actuación fue elegido como el mejor jugador del partido y comenzó un fenómeno viral sin precedentes.

Su crecimiento en redes sociales fue impresionante. Antes del inicio del torneo contaba con cerca de 50 mil seguidores en Instagram, pero tras aquella noche inolvidable la cifra comenzó a dispararse hasta convertirlo en una auténtica celebridad mundial.

Las coincidencias que recuerdan al Mundial de 2010 y hacen soñar a España con otra Copa A 16 años de conquistar su primera Copa del Mundo, la selección española vuelve a ilusionar a sus aficionados.

Su historia, marcada por la perseverancia y el esfuerzo, cautivó tanto a aficionados como a figuras del fútbol internacional. Vozinha también dejó otra destacada actuación frente a Argentina en la fase eliminatoria. Aunque Cabo Verde cayó 3-2 y se despidió del torneo, el arquero volvió a recibir elogios por su rendimiento y por el espíritu competitivo mostrado por su selección.

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