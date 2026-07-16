Las coincidencias que recuerdan al Mundial de 2010 y hacen soñar a España con otra Copa

A 16 años de conquistar su primera Copa del Mundo, la selección española vuelve a ilusionar a sus aficionados.

Sin lugar a duda, el 11 de julio siempre será una fecha inolvidable para la Selección de España. Ese día, pero de 2010, la selección conquistó su primer Mundial tras vencer a Países Bajos con el inolvidable gol de Andrés Iniesta en la prórroga.

Dieciséis años después, el destino parece haber vuelto a colocar a La Roja frente a una oportunidad única: conquistar su segunda estrella en el Mundial 2026. Lo que más ha llamado la atención de los aficionados no es únicamente el gran nivel mostrado por el equipo dirigido por Luis de la Fuente, sino la impresionante cantidad de coincidencias entre la campaña de Sudáfrica 2010 y el Mundial 2026.

La primera curiosidad es la fecha. El aniversario número 16 del histórico título llegó cuando España se encontraba a solo dos partidos de volver a levantar el trofeo más importante del fútbol. Esta coincidencia ha despertado el entusiasmo entre los seguidores, quienes no han dejado de compartir teorías y comparaciones en redes sociales.

Pero las similitudes no terminan ahí. En ambos torneos, España comenzó su participación integrando el Grupo H y sufrió una inesperada derrota en su debut, un tropiezo que, lejos de hundir al equipo, terminó fortaleciendo su camino hacia las rondas decisivas. Otro dato que ha sorprendido es que tanto en 2010 como en 2026 la fase de grupos concluyó frente a una selección dirigida por Marcelo Bielsa.

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Además, en ambas ediciones, España eliminó a Portugal en los octavos de final antes de superar a un rival considerado, sobre el papel, más accesible en los cuartos de final. También existe un curioso paralelismo dentro del terreno de juego.

En el Mundial de Sudáfrica, el dorsal número 6 fue protagonista gracias a Andrés Iniesta, autor del gol más importante de la historia del fútbol español.

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En la actual edición, ese mismo número ha vuelto a convertirse en un símbolo gracias a otro futbolista que ha marcado tantos decisivos durante el torneo. Las coincidencias incluso alcanzan al panorama futbolístico fuera de la selección.

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