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Iker Casillas provoca a Argentina antes de la final del Mundial 2026

por Oliver Paniagua
Foto: Porto
Iker Casillas / FOTO:

La provocación de Iker Casillas que enciende la previa de la final.

La final del Mundial 2026 ya comenzó a jugarse fuera de la cancha. Después de que Argentina asegurara su lugar en el partido decisivo, Iker Casillas lanzó un mensaje dirigido directamente a la selección campeona del mundo y encendió la previa del duelo contra España.

El exarquero español, campeón del mundo en 2010 y una de las figuras históricas de La Roja, aprovechó la clasificación de la Albiceleste para dejar clara su confianza en el equipo español. Su publicación no pasó desapercibida y rápidamente generó una amplia reacción en redes sociales.

No habrá una cuarta estrella, Argentina. ¡Vamos por la segunda! ¡Vamos, España!", escribió Casillas.

El mensaje fue interpretado como una provocación directa a la selección argentina, que buscará conquistar su cuarto título mundial y convertirse en bicampeona. España, en cambio, disputará una final con la posibilidad de conseguir su segunda Copa del Mundo.

Casillas cuestiona rendimiento de Argentina 

Casillas ha sido una de las voces más críticas con el rendimiento de Argentina durante el torneo. En una de sus intervenciones como panelista de un canal mexicano, cuestionó el nivel mostrado por el equipo dirigido por Lionel Scaloni y consideró que había conseguido demasiado con un rendimiento que, en su opinión, estaba lejos de convencer.

Yo no he visto una selección, de las cuatro que están ahí, que con tan poco haya conseguido tanto", afirmó entonces.

El exguardameta también aseguró que veía a Argentina cansada y sin suficientes argumentos futbolísticos, además de señalar que esperaba un mejor desempeño después de sus primeros partidos del torneo.

Ahora, sus palabras tendrán una respuesta en el campo. Argentina y España se enfrentarán este domingo 19 de julio en el New York New Jersey Stadium, en una final que pondrá frente a frente a la vigente campeona del mundo y a una selección española que busca recuperar la corona mundial.

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