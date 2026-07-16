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Messi-Yamal: La Masia de nuevo en el escaparate mundial

por Oscar Coronado
Messi y Yamal se enfrentarán en la final del Mundial 2026
Messi y Yamal se enfrentarán en la final del Mundial 2026 / FOTO: EFE

Sin haberse disputado la final del Mundial 2026, el Barcelona celebra por adelantado ya que la Copa del Mundo lleva ADN del “Barça”.

Lionel Messi contra Lamine Yamal, el mejor jugador de la historia frente a la estrella emergente del momento. La Masia, el lugar donde surgen los jóvenes talentos del "Barça", de nuevo en el escaparate del futbol mundial, como cuando el propio Messi, Andrés Iniesta y Xavi Hernández coparon el podio del Balón de Oro en 2010.

Esta vez, el impacto de la fotografía será aún mayor, porque el contexto arroja además un fuerte componente emocional: la leyenda, de 39 años y que encara su último gran torneo internacional, y su sucesor, de 19, que disputa su primer Mundial.

Una final entre dos países que comparten un vínculo histórico, lingüístico y cultural, el retrato de dos generaciones, el legado, presente, pasado y futuro del deporte rey y la cantera azulgrana como marco mental de todos los aficionados al futbol.

Casi diecinueve años después de aquella profética foto de Messi bañando al bebé Lamine Yamal para un calendario benéfico, sus destinos vuelven a cruzarse para librar el partido más importante del mundo. Ni el mejor guionista de la historia podría haber imaginado mejor argumento para una trama como la que se vivirá este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

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Lionel Messi en sesión fotográfica con Lamine Yamal hace casi 20 años - Joan Monfort

La Masia

Lionel, cuarta generación de una familia de argentinos con orígenes italianos; Lamine, español de padre marroquí y madre ecuatoguineana. Pero ambos genios nacidos de la misma cuna futbolística, La Masia. Mucho más que una academia deportiva. Un modelo formativo de referencia que transmite valores y una personalidad y un estilo de juego inconfundible: el ADN Barça.

En Nueva York, sus dos alumnos más aventajados se medirán dispuestos a dejar una huella imborrable en el imaginario del planeta futbol, ante la mirada atenta de decenas de millones de aficionados.

El ocho veces Balón de Oro busca un epílogo de ensueño con su quinto gran título con Argentina tras el Mundial de 2022, la Finalissima 2022 y las Copas América 2021 y 2024. El heredero del '10', empezar a forjar su leyenda con su primer Mundial tras la Eurocopa conquistada con España en 2024.

Lionel Messi contra Lamine Yamal, un duelo para la historia entre los dos hijos predilectos de la mejor cantera del mundo.

De la foto en la bañera, a la gran final del evento del año

Lionel Messi y Lamine Yamal se verán la cara en la final del máximo evento futbolístico del 2026.

*Información EFE.

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