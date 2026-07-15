 Lionel Messi y Lamine Yamal se verán la cara en la final
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Final
01 England England Argentina Argentina 02
15 julio / 13:00

Calendario por fase

Canada CAN
04/07 11:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Paraguay PAR
04/07 15:00 HS
France FRA
Finalizado
Brazil BRA
05/07 14:00 HS
Norway NOR
Finalizado
Mexico MEX
05/07 19:00 HS
England ENG
Finalizado
Portugal POR
06/07 13:00 HS
Spain SPA
Finalizado
USA USA
07/07 02:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Argentina ARG
07/07 10:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Switzerland SWI
07/07 14:00 HS
Colombia COL
Finalizado
France FRA
09/07 14:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Spain SPA
10/07 13:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Norway NOR
11/07 15:00 HS
England ENG
After ET
Argentina ARG
12/07 03:00 HS
Switzerland SWI
After ET
France FRA
14/07 13:00 HS
Spain SPA
Finalizado
England ENG
15/07 13:00 HS
Argentina ARG
Finalizado
Universo Futbol

De la foto en la bañera, a la gran final del evento del año

por Oscar Coronado
Lamine Yamal y Lionel Messi se verán las caras en la final del evento del año
Lamine Yamal y Lionel Messi se verán las caras en la final del evento del año / FOTO: Redes sociales y EFE

Lionel Messi y Lamine Yamal se verán la cara en la final del máximo evento futbolístico del 2026.

Argentina eliminó este día a Inglaterra y España había hecho lo suyo ayer ante Francia, y de esta forma, españoles y argentinos se verán las caras en la gran final del evento futbolístico del año. Dicho encuentro deparará un duelo curioso entra Lionel Messi, gran referente histórico del Barcelona, y Lamine Yamal, hoy en día, la máxima figura culé.

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Mucho Nacho Edición Futbolera - Cortesía

Y justamente hay una imagen entre ambos personajes que es icónica, y fue cuando Lionel Messi participó de una sesión fotográfica donde se le ve bañar a un bebé que resultó ser Lamine Yamal.

En 2007, cuando Lionel Messi tenía solo 20 años y empezaba a despuntar en el F. C. Barcelona, participó en una sesión de fotos solidaria para un calendario benéfico organizado por el diario Sport, en colaboración con la Fundación del Barça y UNICEF. La familia de Lamine Yamal, que entonces tenía meses de nacido, ganó un sorteo para participar en la sesión con un jugador del "Barça".

Curiosamente, les tocó con Messi. En las fotos, que se hicieron en los vestuarios del Camp Nou, Messi aparece bañando al bebé en una pequeña bañera de plástico, con agua y un patito de goma. También hay imágenes con la madre de Lamine presente.

En ese momento, nadie podía imaginar que el bebé que aparecía en una tina junto al argentino también terminaría convirtiéndose en futbolista profesional del club catalán, y que años más tarde jugaría una final del gran torneo de selecciones nacionales.

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Lionel Messi en sesión fotográfica con Lamine Yamal hace casi 20 años - Joan Monfort

La final

España se medirá a Argentina el domingo 19 de julio a partir de las 13:00 horas de Guatemala en el estadio Nueva York/Nueva Jersey para definir al nuevo monarca del universo futbol.

España de Luis de la Fuente busca su segunda copa, en tanto, Argentina de Lionel Scaloni va por su cuarta estrella de la historia, la segunda de forma consecutiva.

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