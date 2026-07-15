De la foto en la bañera, a la gran final del evento del año

Lionel Messi y Lamine Yamal se verán la cara en la final del máximo evento futbolístico del 2026.

Argentina eliminó este día a Inglaterra y España había hecho lo suyo ayer ante Francia, y de esta forma, españoles y argentinos se verán las caras en la gran final del evento futbolístico del año. Dicho encuentro deparará un duelo curioso entra Lionel Messi, gran referente histórico del Barcelona, y Lamine Yamal, hoy en día, la máxima figura culé.

Mucho Nacho Edición Futbolera - Cortesía

Y justamente hay una imagen entre ambos personajes que es icónica, y fue cuando Lionel Messi participó de una sesión fotográfica donde se le ve bañar a un bebé que resultó ser Lamine Yamal.

En 2007, cuando Lionel Messi tenía solo 20 años y empezaba a despuntar en el F. C. Barcelona, participó en una sesión de fotos solidaria para un calendario benéfico organizado por el diario Sport, en colaboración con la Fundación del Barça y UNICEF. La familia de Lamine Yamal, que entonces tenía meses de nacido, ganó un sorteo para participar en la sesión con un jugador del "Barça".

Curiosamente, les tocó con Messi. En las fotos, que se hicieron en los vestuarios del Camp Nou, Messi aparece bañando al bebé en una pequeña bañera de plástico, con agua y un patito de goma. También hay imágenes con la madre de Lamine presente.

En ese momento, nadie podía imaginar que el bebé que aparecía en una tina junto al argentino también terminaría convirtiéndose en futbolista profesional del club catalán, y que años más tarde jugaría una final del gran torneo de selecciones nacionales.

Lionel Messi en sesión fotográfica con Lamine Yamal hace casi 20 años - Joan Monfort

La final

España se medirá a Argentina el domingo 19 de julio a partir de las 13:00 horas de Guatemala en el estadio Nueva York/Nueva Jersey para definir al nuevo monarca del universo futbol.

España de Luis de la Fuente busca su segunda copa, en tanto, Argentina de Lionel Scaloni va por su cuarta estrella de la historia, la segunda de forma consecutiva.

Argentina remonta ante Inglaterra y va a la final ante España Argentinos e ingleses dan un partidazo el cual fue definido por Lionel Messi y Lautaro Martínez.

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