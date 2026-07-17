¿Cómo son los anillos de campeón que la FIFA entregará por primera vez?

La FIFA entregará por primera vez anillos de campeón al ganador de la Copa del Mundo 2026. Solo se fabricarán 2,026 piezas, de las cuales 30 serán para la selección que levante el trofeo en la final entre España y Argentina.

El Mundial 2026 marcará un antes y un después en la historia del futbol. Además de levantar el icónico trofeo de la Copa del Mundo y recibir las tradicionales medallas de oro, el campeón estrenará un reconocimiento nunca antes visto en una competición organizada por la FIFA: unos exclusivos anillos de campeón.

La medida llevará al futbol una de las tradiciones más representativas del deporte estadounidense, donde ligas como la NFL, la NBA y la MLB premian con anillos a los integrantes de los equipos campeones. Ahora, esa costumbre también formará parte del mayor torneo de selecciones del planeta.

La FIFA confirmó que únicamente se fabricarán 2,026 anillos, una cifra elegida en honor a la edición del Mundial. De ellos, 30 serán entregados a los integrantes de la selección campeona, mientras que los 1,996 restantes saldrán a la venta como productos oficiales para coleccionistas y aficionados de todo el mundo.

El anillo que, por primera vez, la FIFA entregará al campeón del Mundial 2026 - FIFA

El diseño también tendrá un carácter exclusivo. En una de sus caras aparecerá el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, mientras que la otra será personalizada con la identidad del país ganador. Además, cada pieza estará numerada individualmente, será elaborada a medida y contará con un certificado de autenticidad.

La ceremonia comenzará apenas concluya la final del próximo domingo entre España y Argentina en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey. En ese momento, el capitán y el seleccionador del nuevo campeón recibirán anillos provisionales para conmemorar la conquista.

Posteriormente, la FIFA confeccionará los 30 anillos definitivos adaptados a cada integrante del equipo campeón, convirtiéndolos en un recuerdo permanente de uno de los mayores logros que puede alcanzar un futbolista.

Así, además de sumar una nueva estrella a su camiseta, el campeón del Mundial 2026 también hará historia al convertirse en el primero en recibir un reconocimiento que hasta ahora era exclusivo de las grandes ligas deportivas de Estados Unidos.

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