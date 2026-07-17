Ni Kane ni Olise: el Bayern de Múnich pierde una marca histórica en la Copa del Mundo

La eliminación de Harry Kane con Inglaterra y Michael Olise con Francia dejó al gigante alemán sin representación en el partido por el título, algo que no ocurría desde Argentina 1978.

El Mundial 2026 escribió una página inesperada en la historia del Bayern de Múnich. Después de casi cinco décadas de presencia constante en el partido por el título, el gigante alemán no tendrá ningún futbolista en la final de una Copa del Mundo.

La racha llegó a su fin tras las eliminaciones de Harry Kane con Inglaterra y Michael Olise con Francia en las semifinales del torneo. Ambos jugadores eran las últimas cartas del conjunto bávaro para mantener viva una tradición que se había extendido desde Argentina 1978.

Desde aquella edición, siempre hubo al menos un jugador del Bayern de Múnich presente en la final mundialista. Una marca que acompañó al club durante diferentes generaciones y que estuvo ligada a algunos de los futbolistas más importantes de su historia.

Harry Kane anotó un doblete contra República Democrática del Congo para avanzar a los octavos de final del Mundial 2026. - @England

En ese recorrido aparecen nombres legendarios como Franz Beckenbauer y Gerd Müller, campeones con Alemania Federal en 1974; Lothar Matthäus, campeón en Italia 1990; Oliver Kahn, finalista en Corea y Japón 2002; y figuras más recientes como Philipp Lahm y Thomas Müller, protagonistas del título alemán en Brasil 2014.

El Bayern también estuvo representado en finales perdidas, con jugadores que formaron parte de momentos inolvidables de la Copa del Mundo. Esa presencia constante convirtió al club en uno de los grandes protagonistas indirectos del torneo más importante del futbol.

El arma secreta de Francia tiene nombre: Michael Olise. - Redes sociales.

Para el Mundial 2026, Harry Kane llegó como una de las grandes figuras de Inglaterra y Michael Olise representaba una de las nuevas generaciones del balompié francés. Sin embargo, sus selecciones quedaron fuera de la lucha por el trofeo y dejaron al Bayern sin un representante en el último partido.

La ausencia del conjunto bávaro en la final rompe una secuencia que parecía mantenerse generación tras generación. Ahora, el Bayern de Múnich tendrá que esperar hasta la próxima Copa del Mundo para intentar recuperar una tradición que acompañó al club durante casi medio siglo.

Etiquetas