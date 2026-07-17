¿Quién es Slavko Vini? El árbitro que dirigirá la final del Mundial 2026

El colegiado esloveno, de 46 años, fue designado por la FIFA para impartir justicia en el duelo por la Copa del Mundo entre España y Argentina en el MetLife Stadium.

La FIFA confirmó la designación del árbitro esloveno Slavko Vinčić para dirigir la gran final del Mundial 2026 entre España y Argentina, programada para el próximo domingo en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey.

A sus 46 años, Vinčić afrontará el compromiso más importante del torneo después de haber arbitrado tres encuentros en esta Copa del Mundo. En la fase de grupos estuvo al frente de los partidos Brasil-Marruecos y Jordania-Argelia, mientras que en los dieciseisavos de final dirigió el México-Ecuador.

Precisamente en ese encuentro protagonizó una de las decisiones arbitrales más comentadas del campeonato al expulsar al ecuatoriano Piero Hincapié por taparse la boca mientras se dirigía a un rival, en aplicación de la normativa conocida popularmente como la "ley Vinicius-Prestianni", implementada para sancionar conductas consideradas antideportivas y evitar insultos o expresiones ofensivas ocultando el movimiento de los labios.

Vinčić cuenta con una amplia trayectoria internacional. Es árbitro FIFA desde 2010 y ya tuvo experiencia mundialista en Catar 2022, donde dirigió dos encuentros de la fase de grupos. Uno de ellos fue la sorpresiva derrota de Argentina por 2-1 frente a Arabia Saudí en el debut de la Albiceleste, selección que posteriormente terminó conquistando el título mundial.

Del lado español, los antecedentes con el colegiado son positivos. La Roja permanece invicta en los cinco encuentros en los que ha sido arbitrada por Vinčić. Entre ellos destacan la victoria por 2-1 sobre Francia en las semifinales de la Eurocopa 2024 y la final de la Liga de Campeones de ese mismo año, en la que el Real Madrid derrotó 2-0 al Borussia Dortmund.

Para la final del Mundial, Vinčić estará acompañado por sus compatriotas Tomaž Klančnik y Andraž Kovačič como árbitros asistentes, mientras que el jordano Adham Makhadmeh ejercerá como cuarto oficial, en un equipo arbitral que tendrá la responsabilidad de impartir justicia en el partido que definirá al nuevo campeón del mundo.

Etiquetas