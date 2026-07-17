 Calidad del Aire y Mundial 2026: ¿Se Suspenderá final?
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La calidad del aire pone en alerta la final del Mundial 2026: ¿podría suspenderse el Argentina vs España?

por Emisoras Unidas
Mundial 2026, Mundial 2026
Mundial 2026 / FOTO: Mundial 2026

El humo de los incendios en Canadá amenaza la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, mientras la FIFA vigila la calidad del aire en Nueva York.

La esperada final del Mundial 2026 entre Argentina y España enfrenta una amenaza inesperada que nada tiene que ver con el fútbol.  A solo dos días del partido programado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, la calidad del aire en el área de Nueva York se ha deteriorado de forma considerable.

Lo anterior, debido al humo generado por cientos de incendios forestales activos en Canadá, lo que ha despertado dudas sobre si el encuentro podría aplazarse o incluso suspenderse. Las autoridades estadounidenses han emitido alertas sanitarias tras registrar un aumento significativo de partículas contaminantes en el ambiente.

En varias zonas del noreste del país, el cielo se ha teñido de tonos grisáceos y anaranjados, mientras miles de personas han comenzado a utilizar mascarillas para reducir la exposición al humo. El principal indicador que sigue la FIFA y las autoridades sanitarias es el Índice de Calidad del Aire (AQI, por sus siglas en inglés), una escala que mide el nivel de contaminación atmosférica y sus posibles efectos sobre la salud.

De acuerdo con los protocolos internacionales, un AQI entre 0 y 50 se considera bueno; de 51 a 100 es moderado; de 101 a 150 ya representa un riesgo para grupos sensibles. Asimismo, entre 151 y 200 es catalogado como insalubre; de 201 a 300, muy insalubre; y por encima de 300 se considera peligroso para toda la población.

¿El Mundial 2026 está en riesgo?

Diversos especialistas señalan que, si el índice supera de forma sostenida los 200 o 250 puntos, podrían recomendarse restricciones severas para realizar actividad física intensa al aire libre.  En caso de acercarse o superar los 300 puntos, las autoridades sanitarias podrían aconsejar la suspensión o reprogramación de eventos masivos por el riesgo que representa para jugadores, árbitros, trabajadores y aficionados.

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No obstante, la decisión final recaería en la FIFA, en coordinación con las autoridades locales. Hasta el momento, la FIFA no ha anunciado modificaciones en el calendario y mantiene la final prevista para el domingo.

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