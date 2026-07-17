VIDEO. El curioso cruce de los buses de Inglaterra y Argentina antes de la semifinal que ahora es viral

Un video captó el momento en que los autobuses de ambas selecciones coincidieron en una autopista rumbo al estadio. Tras la remontada de la Albiceleste, la escena adquirió un significado especial entre los aficionados.

Lo que parecía una escena cotidiana en el camino hacia el estadio terminó convirtiéndose en una de las curiosidades más comentadas tras la semifinal del Mundial 2026 entre Inglaterra y Argentina.

Horas antes del pitazo inicial, un video grabado desde un vehículo mostró el momento en que el autobús de la selección inglesa adelantó al de Argentina mientras ambos se dirigían por una autopista hacia el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, sede del encuentro que definiría al segundo finalista del torneo.

En ese instante, las imágenes no tenían mayor significado. Eran parte de la logística habitual de dos selecciones que se preparaban para disputar uno de los partidos más esperados del campeonato. Sin embargo, todo cambió después del silbatazo final.

Argentina remontó el marcador para imponerse a Inglaterra y sellar su clasificación a la final del Mundial, donde defenderá el título frente a España. El desenlace provocó que el video volviera a circular con fuerza en redes sociales, acompañado de cientos de comentarios y bromas de los aficionados.

Muchos usuarios señalaron con humor que Inglaterra "ganó la carrera" en la carretera, pero fue la Albiceleste la que terminó imponiéndose donde realmente importaba: sobre el césped.

Otros interpretaron la escena como una metáfora perfecta de la semifinal, en la que el conjunto inglés tomó ventaja durante el partido antes de que los argentinos reaccionaran para darle vuelta al marcador.

El clip se compartió miles de veces en plataformas como X, TikTok e Instagram, donde rápidamente se convirtió en una de las postales virales de la jornada.

Incluso aficionados de otros países se sumaron a las publicaciones, destacando cómo una imagen sin trascendencia en su momento terminó adquiriendo un significado completamente distinto tras el resultado.

Con Argentina instalada en una nueva final mundialista y a la espera del duelo frente a España, el breve encuentro entre ambos autobuses quedó como una de esas anécdotas que solo el futbol es capaz de convertir en historia cuando el destino cambia en cuestión de horas.

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