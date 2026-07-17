La agenda de Trump para la final del Mundial: recepción con la FIFA y España vs Argentina

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistirá al partido por el título del Mundial 2026 en el MetLife Stadium. Hoy habrá una recepción de la FIFA en la Trump Tower.

El partido que definirá al campeón del Mundial 2026 tendrá un invitado especial en las gradas. La Casa Blanca confirmó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estará presente en la final entre España y Argentina, que se disputará este domingo en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey.

La portavoz presidencial Karoline Leavitt informó que Trump viajará a la ciudad de Nueva York para participar previamente en una recepción organizada por la FIFA en Trump Tower y posteriormente acudirá al encuentro que coronará al nuevo campeón del mundo.

"El viernes, el presidente viajará a la ciudad de Nueva York para asistir a una recepción de la FIFA en Trump Tower, seguida de su asistencia el domingo a la Copa Mundial de la FIFA, entre España y Argentina", explicó Leavitt.

La funcionaria destacó el impacto que ha tenido el torneo en territorio estadounidense y aseguró que la presencia del mandatario será una forma de cerrar una Copa del Mundo que, según sus palabras, ha sido histórica para el país.

"Su asistencia coronará lo que ha sido la Copa del Mundo más vista, más segura y más exitosa en la historia de Estados Unidos", afirmó.

Leavitt también resaltó la capacidad de organización mostrada por Estados Unidos durante el campeonato y señaló que el Mundial permitió al país recibir a aficionados de todo el planeta en uno de los escenarios deportivos más importantes.

La presencia de Trump añadirá un nuevo elemento a una final que ya concentra la atención mundial por el duelo entre España y Argentina. La Roja buscará conquistar su segundo título mundial, mientras que la Albiceleste intentará defender la corona obtenida en Catar 2022 y sumar una nueva estrella a su historia.

Con dos selecciones de enorme tradición futbolística frente a frente, la final del Mundial tendrá todos los ingredientes para ser un evento global, dentro y fuera del terreno de juego.

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