Keylor Navas tiene favorito para la final del Mundial y esta es su razón

El histórico guardameta costarricense consideró que la Albiceleste parte con una ligera ventaja sobre España por contar con Lionel Messi, aunque advirtió que una final “hay que jugarla”.

El histórico portero costarricense Keylor Navas se sumó al debate previo a la final del Mundial 2026 y, aunque reconoció la paridad entre las dos selecciones, aseguró que Argentina parte con una ligera ventaja sobre España por contar con Lionel Messi, el capitán albiceleste y uno de los futbolistas más determinantes de la historia.

En declaraciones recientes, el guardameta de Pumas UNAM evitó inclinarse de manera categórica por uno de los finalistas, pero admitió que la presencia de Messi puede desequilibrar un partido de estas características.

"En una final tan pareja como esta no se puede dar a ninguno como favorito. Son dos selecciones de gran nivel, pero si tengo que poner a un favorito pues es a Argentina porque tiene a Messi, eso puede marcar la diferencia; nunca se sabe, los partidos hay que jugarlos", expresó.

Navas, quien defendió la portería de Costa Rica en los Mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022, destacó el camino recorrido por ambos equipos rumbo al partido por el título. En el caso de España, elogió la evolución que mostró durante el torneo, mientras que de Argentina resaltó su capacidad para reaccionar en momentos de máxima presión.

"Argentina tuvo algunos partidos en tiempos extra en los que ha remontado; eso habla mucho del carácter que tienen y de las ganas con las que cuentan para ganar", comentó el experimentado arquero.

El costarricense también aprovechó para expresar su nostalgia por el posible adiós mundialista de figuras como Cristiano Ronaldo, Luka Modrić y Neymar.

"Debemos estar agradecidos por haber visto a este tipo de monstruos", afirmó, recordando que tuvo la oportunidad de compartir cancha con varios de ellos durante su carrera.

Finalmente, Navas se refirió al futbol mexicano, al que calificó como el más fuerte de la Concacaf, aunque consideró que necesita exportar más futbolistas a Europa para dar el salto competitivo que le permita superar la barrera de los octavos de final en futuras Copas del Mundo.

Con la expectativa al máximo antes de la final, la opinión de Keylor Navas se suma a la de otras figuras del balompié internacional que ven en Messi un factor capaz de inclinar la balanza en el duelo por el título mundial entre Argentina y España. Con información de EFE

Etiquetas