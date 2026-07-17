Pareja “alquiló” a su bebé de 6 meses para que argentino pudiera entrar a la semifinal del Mundial 2026

Lo que parecía una simple entrevista terminó convirtiéndose en una de las historias más sorprendentes del Mundial 2026.

Una insólita confesión realizada en televisión convirtió a un aficionado argentino en uno de los personajes más comentados del Mundial 2026. El hincha aseguró que logró ingresar sin boleto al partido de semifinal entre Argentina e Inglaterra en el Mercedes-Benz Stadium gracias a un inesperado plan: rentó durante 14 minutos a una bebé desconocida para engañar a los controles de seguridad.

El seguidor, identificado como simpatizante de Racing Club, explicó que no podía costear el elevado precio de las entradas, que rondaban los 4 mil dólares, por lo que decidió improvisar una estrategia que terminó funcionando. Según relató, encontró a una pareja de argentinos que asistía al estadio con su hija de apenas seis meses de edad. Tras conversar con ellos, logró convencerlos de que le prestaran a la bebé por unos minutos mientras atravesaba los controles de acceso.

El aficionado detalló que tomó a la bebé en brazos y, para aparentar una imagen más seria y pasar desapercibido, utilizó unos lentes de lectura. Con esa apariencia logró superar los primeros filtros de seguridad sin despertar sospechas. Sin embargo, el momento más complicado llegó al acercarse al último torniquete de ingreso. Fue entonces cuando aprovechó el movimiento de los asistentes y se colocó detrás de dos aficionados ingleses que estaban entrando al estadio.

De acuerdo con su versión, la confusión del momento permitió que atravesara el acceso definitivo sin que los agentes detectaran que no contaba con un boleto válido para ingresar al encuentro. Una vez dentro del Mercedes-Benz Stadium, el hincha devolvió a la bebé a sus padres, quienes permanecían esperando en las inmediaciones del acceso.

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Tras hacerse viral la entrevista, las redes sociales se llenaron de comentarios sobre el insólito episodio. Mientras algunos usuarios calificaron la acción como una muestra de "ingenio" y hasta la compararon con escenas de películas, otros cuestionaron severamente tanto al aficionado como a los padres de la menor.

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Las críticas se centraron principalmente en la decisión de entregar a un bebé desconocido, aunque fuera por unos minutos, señalando los riesgos que pudo implicar la situación.

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