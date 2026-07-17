El inesperado requisito de Vozinha para elegir su próximo equipo

El arquero de Cabo Verde, una de las grandes revelaciones del Mundial 2026, aseguró que desea seguir en activo uno o dos años más y priorizará un proyecto deportivo sobre cualquier interés comercial.

La histórica participación de Cabo Verde en el Mundial 2026 convirtió a Vozinha en uno de los nombres más populares del torneo. Sin embargo, el experimentado guardameta dejó claro que su próximo destino no dependerá de la fama que ganó durante la Copa del Mundo, sino de un proyecto que valore sus condiciones dentro del campo.

En una entrevista concedida al canal "CBS", el portero caboverdiano afirmó que espera encontrar un club que lo fiche por sus cualidades futbolísticas y no por el impacto mediático que generó durante el Mundial, donde sus actuaciones lo transformaron en un fenómeno internacional y despertaron rumores sobre un posible interés del Inter Miami.

"Espero encontrar un equipo que realmente me quiera por lo que puedo aportar como futbolista, no como una figura de marketing", expresó el guardameta, cuyo nombre completo es Josimar José Évora Dias.

A sus 40 años, Vozinha aseguró que todavía mantiene intacta la ilusión de seguir compitiendo al máximo nivel. "Amo el fútbol. Quiero jugar al menos uno o dos años más; dependerá de cómo responda mi cuerpo, porque nunca se sabe qué pasará mañana", comentó.

El arquero fue uno de los grandes protagonistas del Mundial 2026 gracias a sus destacadas intervenciones con la selección de Cabo Verde, una de las revelaciones del campeonato.

Sus actuaciones fueron determinantes para que el combinado africano firmara la mejor participación de su historia en una Copa del Mundo y, además, lo convirtieron en uno de los futbolistas más queridos por los aficionados, que llenaron las redes sociales con mensajes de admiración e incluso inspiraron murales y homenajes en su país.

Vozinha fue una de las revelaciones del Mundial - EFE

Vozinha también recordó el complicado camino que recorren los futbolistas caboverdianos para llegar al profesionalismo. Explicó que las dificultades burocráticas retrasaron el inicio de su carrera hasta los 25 años y que conseguir una visa fue el primer gran obstáculo para perseguir su sueño.

"En nuestro país las posibilidades de llegar a ser profesional son mínimas. Ante todo, tienes que luchar por conseguir la visa", afirmó.

Pese a la notoriedad que alcanzó en el Mundial, Vozinha dejó claro que su prioridad sigue siendo la misma que cuando comenzó su carrera: competir, atajar y demostrar que todavía puede marcar la diferencia bajo los tres palos.

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