¿Cábala? Antonela Roccuzzo y su delirante foto a un día de la final del Mundial 2026

A horas de la esperada final entre Argentina y España, Antonela Roccuzzo volvió a acaparar todas las miradas con una publicación que desató miles de reacciones.

Mientras Lionel Messi concentra toda su atención en la gran final del Mundial 2026 frente a España, Antonela Roccuzzo volvió a convertirse en tendencia en redes sociales. La empresaria e influencer rosarina compartió una imagen desde sus vacaciones que rápidamente se viralizó.

Además, la foto fue interpretada por miles de seguidores como una nueva cábala para acompañar al capitán argentino en uno de los partidos más importantes de su carrera. En la fotografía publicada en sus historias de Instagram, Antonela aparece relajada disfrutando del sol, vistiendo un bikini celeste y lentes oscuros.

Antonela Roccuzzo - Antonela Roccuzzo

Aunque no escribió ningún mensaje relacionado con el encuentro, acompañó la imagen con emojis alusivos al buen clima y al descanso. Lo anterior fue suficiente para despertar la imaginación de los fanáticos, quienes comenzaron a comentar que se trataba de un nuevo ritual previo a una final.

No es la primera vez que Roccuzzo protagoniza este tipo de publicaciones antes de un compromiso decisivo de la Selección Argentina. Durante toda la justa deportiva ha mantenido una serie de tradiciones que los aficionados consideran de buena suerte.

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Una de las más conocidas consiste en posar junto a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro utilizando la camiseta alternativa de Argentina. Lo anterior se ha convertido en una costumbre que comenzó después de la derrota ante Arabia Saudita en Qatar 2022 y que, desde entonces, se ha mantenido intacta.

En esta edición del torneo, Antonela también ha acompañado cada triunfo con mensajes de apoyo y publicaciones familiares.

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Tras la clasificación a la final frente a Inglaterra, celebró con un emotivo video en TikTok y varias fotografías en Instagram, dejando claro que continúa siendo uno de los principales apoyos de Lionel Messi fuera de las canchas. Sus publicaciones alcanzaron millones de reproducciones y reforzaron la conexión que mantiene con los aficionados argentinos.

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