 Polémico episodio del árbitro de la final del Mundial
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Árbitro que pitará la final del Mundial fue arrestado años atrás en operativo contra el narco

por Oliver Paniagua
Slavko Vincic., EFE.
Slavko Vincic. / FOTO: EFE.

Ahora, la FIFA le ha confiado el partido más importante del Mundial 2026.

Slavko Vincic será el encargado de dirigir la final de la Copa del Mundo 2026 entre España y Argentina, un partido que se disputará este 19 de julio en el MetLife Stadium, también conocido como Estadio Nueva York-Nueva Jersey. La designación de la FIFA pone nuevamente bajo los reflectores al árbitro esloveno, quien cuenta con una amplia trayectoria internacional, aunque también protagonizó un episodio que lo llevó a tener un breve contacto con la justicia de Bosnia y Herzegovina.

En 2020, Vincic fue detenido durante un operativo policial realizado en el marco de una investigación contra una red relacionada con el narcotráfico y la explotación sexual. El árbitro se encontraba en una propiedad donde las autoridades realizaron el procedimiento, por lo que fue trasladado para ser interrogado.

Sin embargo, su situación fue aclarada rápidamente. Vincic no fue acusado de participar en las actividades investigadas y las autoridades determinaron que no tenía relación con los delitos que motivaron el operativo. El árbitro fue tratado como testigo y posteriormente quedó en libertad.

La versión del árbitro

Según explicó después, había viajado a Bosnia y Herzegovina por motivos relacionados con su actividad empresarial y aceptó participar en un almuerzo al que había sido invitado. De acuerdo con su versión, desconocía cualquier posible vínculo entre los asistentes y las actividades investigadas por la Policía.

Vincic reconoció en ese momento que haber aceptado la invitación fue un error y negó cualquier relación con los hechos que eran objeto de la investigación.

A pesar de aquel episodio, su carrera deportiva continuó sin interrupciones. El esloveno dirigió partidos de gran relevancia, incluida la final de la UEFA Champions League de 2024 entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund, además de la final de la UEFA Europa League de 2022.

Ahora, la FIFA le ha confiado el partido más importante del Mundial 2026.

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