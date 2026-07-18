La previa de la gran final: Argentina y España emocionan con videos dedicados a sus hinchas

A solo unas horas del partido más esperado del Mundial 2026, Argentina y España compartieron videos cargados de emoción para motivar a sus aficionados.

La tensión y la expectativa por la final del Mundial 2026 ya se sienten dentro y fuera de la cancha. A pocas horas del duelo que definirá al nuevo campeón del mundo, las selecciones de Argentina y España recurrieron a sus redes sociales para publicar emotivos videos con los que buscaron motivar a sus jugadores y encender el entusiasmo de millones de aficionados.

Las publicaciones rápidamente se volvieron virales y comenzaron a ser compartidas por seguidores de ambos países, que cuentan las horas para presenciar uno de los partidos más importantes de la historia reciente del futbol.

Argentina apuesta por la pasión de su historia

La Asociación del Futbol Argentino (AFA) publicó un video con imágenes de históricos momentos de la Albiceleste y escenas que reflejan la pasión que despierta la selección en todo el país.

El mensaje fue acompañado por la frase: "Porque nunca nos conformamos con lo conseguido. ¡Vamos por todo Argentina!"

La publicación estuvo acompañada por imágenes de celebraciones históricas, abrazos entre futbolistas y el característico espíritu competitivo que ha distinguido a la selección campeona del mundo.

El video fue recibido con miles de comentarios de apoyo y reacciones de exjugadores, futbolistas en activo y aficionados, quienes expresaron su confianza en que Argentina pueda conquistar un nuevo título mundial.

España apela al recuerdo de sus campeones

Por su parte, la Real Federación Española de Futbol decidió recordar la conquista del Mundial de Sudáfrica 2010 para motivar a la nueva generación de futbolistas.

En el video aparece el exdefensor y campeón del mundo Carles Puyol enviando un mensaje directo a la afición y al equipo nacional.

"Si nuestros campeones de 2010 lo tienen tan claro... ¿Y por qué no?", señala la publicación compartida por la selección española.

El mensaje concluye invitando a los seguidores a respaldar al equipo con entusiasmo: "¡Que se note ese hype a tope, afición!"

La publicación también recibió miles de reacciones de aficionados españoles, quienes llenaron las redes sociales con mensajes de apoyo para La Roja.

Dos selecciones con una cita con la historia

Más allá de los videos, ambas selecciones llegan con importantes objetivos históricos.

Argentina intentará defender el título conquistado en Catar 2022 y convertirse en apenas la tercera selección que logra ganar dos Mundiales consecutivos, después de Italia y Brasil.

España, por su parte, buscará conquistar la segunda Copa del Mundo de su historia, 16 años después de levantar el trofeo en Sudáfrica 2010.

El duelo también enfrentará a dos generaciones de figuras encabezadas por Lionel Messi y Lamine Yamal, protagonistas de una final que ha captado la atención de aficionados de todo el planeta.

Mañana se conocerá al nuevo campeón

Todo está listo para que mañana Argentina y España disputen la final del Mundial 2026 en el New York New Jersey Stadium.

Con dos selecciones que llegan tras un brillante recorrido, millones de aficionados esperan un encuentro inolvidable que definirá al nuevo campeón del mundo.

Mientras el balón comienza a rodar, las emociones ya se juegan fuera de la cancha, donde los mensajes de aliento, la historia y la pasión de ambos países han convertido la previa en una verdadera fiesta del futbol.

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