¿Cómo les ha ido a España y Argentina con Slavko Vini?

El árbitro de la final tiene un historial opuesto con Argentina y España.

La designación del esloveno Slavko Vinčić como árbitro de la final del Mundial 2026 generó interés entre los aficionados de Argentina y España, principalmente por el historial que el colegiado tiene con ambas selecciones.

El partido por el título se disputará este domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey y será dirigido por uno de los árbitros con mayor experiencia del fútbol internacional. Sin embargo, sus antecedentes con los finalistas son completamente distintos.

Vinčić solo ha dirigido una vez a Argentina. Fue en el Mundial de Qatar 2022, durante el debut de la Albiceleste contra Arabia Saudita. El encuentro terminó con una inesperada derrota argentina por 2-1.

Durante aquel partido, el árbitro esloveno sancionó un penal a favor de Argentina que Lionel Messi convirtió en gol. Además, dos tantos de Lautaro Martínez fueron anulados por fuera de juego, decisiones que posteriormente fueron respaldadas por el VAR.

A pesar de aquella derrota, Argentina se recuperó en el torneo y terminó conquistando el título mundial.

El historial de España con Vinčić

El historial de España con Vinčić es muy diferente. El árbitro ha dirigido cinco partidos de la selección española y el equipo nunca perdió bajo su conducción. La Roja suma tres victorias y dos empates en esos encuentros.

El antecedente más reciente ocurrió en las semifinales de la Eurocopa 2024, cuando España derrotó 2-1 a Francia con goles de Lamine Yamal y Dani Olmo, después de comenzar perdiendo.

Aunque la diferencia entre ambos historiales ha generado comentarios entre los aficionados argentinos, la designación de Vinčić responde a su trayectoria internacional. El esloveno ha dirigido partidos de máxima importancia en Europa y llega a la final como uno de los árbitros más reconocidos del fútbol actual.

Este domingo, sus antecedentes quedarán atrás y comenzará una nueva historia entre el árbitro y los dos finalistas.

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