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¿Cómo les ha ido a España y Argentina con Slavko Vini?

por Oliver Paniagua
¿Mala señal para Argentina? El historial de Vinčić con los finalistas, Redes sociales.
¿Mala señal para Argentina? El historial de Vinčić con los finalistas / FOTO: Redes sociales.

El árbitro de la final tiene un historial opuesto con Argentina y España.

La designación del esloveno Slavko Vinčić como árbitro de la final del Mundial 2026 generó interés entre los aficionados de Argentina y España, principalmente por el historial que el colegiado tiene con ambas selecciones.

El partido por el título se disputará este domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey y será dirigido por uno de los árbitros con mayor experiencia del fútbol internacional. Sin embargo, sus antecedentes con los finalistas son completamente distintos.

Vinčić solo ha dirigido una vez a Argentina. Fue en el Mundial de Qatar 2022, durante el debut de la Albiceleste contra Arabia Saudita. El encuentro terminó con una inesperada derrota argentina por 2-1.

Durante aquel partido, el árbitro esloveno sancionó un penal a favor de Argentina que Lionel Messi convirtió en gol. Además, dos tantos de Lautaro Martínez fueron anulados por fuera de juego, decisiones que posteriormente fueron respaldadas por el VAR.

A pesar de aquella derrota, Argentina se recuperó en el torneo y terminó conquistando el título mundial.

El historial de España con Vinčić 

El historial de España con Vinčić es muy diferente. El árbitro ha dirigido cinco partidos de la selección española y el equipo nunca perdió bajo su conducción. La Roja suma tres victorias y dos empates en esos encuentros.

El antecedente más reciente ocurrió en las semifinales de la Eurocopa 2024, cuando España derrotó 2-1 a Francia con goles de Lamine Yamal y Dani Olmo, después de comenzar perdiendo.

Aunque la diferencia entre ambos historiales ha generado comentarios entre los aficionados argentinos, la designación de Vinčić responde a su trayectoria internacional. El esloveno ha dirigido partidos de máxima importancia en Europa y llega a la final como uno de los árbitros más reconocidos del fútbol actual.

Este domingo, sus antecedentes quedarán atrás y comenzará una nueva historia entre el árbitro y los dos finalistas.

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