El Mundial aún no termina y varias ligas ya volvieron a la acción

Mientras se define al campeón del Mundial, la Liga MX, la MLS y varias ligas europeas ya pusieron en marcha sus torneos o arrancaron una nueva temporada.

Aunque el Mundial 2026 todavía no ha bajado el telón, el calendario del fútbol internacional no se ha detenido. El torneo entra en su último fin de semana de competencia con el partido por el tercer lugar entre Francia e Inglaterra este sábado 18 de julio, mientras que España y Argentina disputarán la gran final el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Sin embargo, en distintos rincones del mundo ya se volvió a escuchar el silbatazo inicial de las competiciones locales.

En América, algunas ligas reanudaron o iniciaron sus campeonatos incluso antes de que concluyera la Copa del Mundo. La Liga MX puso en marcha el torneo Apertura 2026 el pasado 16 de julio, aunque más adelante hará una pausa para la disputa de la Leagues Cup. De igual forma, la Major League Soccer (MLS) retomó su calendario a mediados de semana y afrontará una intensa jornada durante el fin de semana, aunque con varias ausencias debido a los futbolistas que continúan concentrados con sus selecciones nacionales. A ellas también se suman la Copa Argentina y la Liga de Bolivia, que mantienen su actividad en pleno Mundial.

El futbol mundial se reanuda poco a poco

En Europa, la situación es similar en varios países donde las temporadas se desarrollan bajo un calendario diferente al de las principales ligas del continente. Torneos como la Virsliga de Letonia y la Allsvenskan de Suecia continúan su desarrollo habitual durante el verano, mientras que campeonatos como los de Serbia, Bulgaria y Rumanía ya dieron inicio a una nueva temporada, demostrando que el cierre de la Copa del Mundo no representa un obstáculo para el comienzo de sus competiciones domésticas.

Además de los torneos oficiales, cientos de partidos amistosos se disputan en América, Europa y Asia como parte de la preparación de los clubes para la campaña 2026-2027. Con la mayoría de las ligas importantes programadas para arrancar durante la segunda semana de agosto, el fútbol mantiene un calendario ininterrumpido que enlaza el desenlace del Mundial con el inicio de una nueva temporada, confirmando que el balón prácticamente nunca deja de rodar.

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