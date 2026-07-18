Francia vs Inglaterra: el partido del orgullo con Mbappé como gran protagonista

Les Bleus y los Three Lions buscan despedirse del Mundial 2026 con una victoria. Kylian Mbappé llega como una de las grandes figuras del torneo y con números que ya lo colocan entre los máximos goleadores de la historia.

Después de quedarse a un paso de la gran final, Francia e Inglaterra tendrán una última oportunidad para cerrar el Mundial 2026 con una sonrisa. Ambos gigantes europeos se enfrentarán por el tercer puesto del torneo en un duelo donde el orgullo será el principal premio y donde todos los focos estarán sobre Kylian Mbappé.

El delantero francés vuelve a ser la gran referencia de Les Bleus en un partido que llega después de un duro golpe. Francia aspiraba a disputar su tercera final consecutiva de la Copa del Mundo, después de conquistar el título en Rusia 2018 y alcanzar la definición en Catar 2022, pero su camino terminó en semifinales ante España.

Aun así, Mbappé volvió a demostrar por qué es considerado uno de los grandes futbolistas de la era moderna. El capitán francés llega al partido por el tercer puesto con ocho goles en el Mundial 2026, peleando nuevamente por terminar como máximo goleador del torneo.

Sus números en la Copa del Mundo ya forman parte de la historia. Con sus actuaciones en Rusia 2018, Catar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026, el atacante francés se consolidó entre los máximos anotadores históricos del torneo. Mbappé acumula 20 goles mundialistas, una cifra que lo coloca solamente por detrás de Lionel Messi en la clasificación histórica.

Desde su aparición en Rusia 2018, cuando levantó el trofeo con apenas 19 años, Mbappé se convirtió en una figura constante de los Mundiales. En Catar 2022 ganó la Bota de Oro gracias a sus ocho goles, incluida una actuación inolvidable en la final frente a Argentina, donde marcó un triplete.

Ahora, frente a Inglaterra, tendrá una última oportunidad para cerrar otro Mundial memorable y mantener viva la pelea por convertirse en el máximo goleador histórico de la Copa del Mundo.

Del otro lado estará una Inglaterra golpeada después de quedar eliminada ante Argentina en semifinales. Los Three Lions buscarán terminar el torneo con una victoria que les permita subir al podio y transformar la decepción en una despedida positiva.

Aunque no estará en juego la Copa del Mundo, Francia e Inglaterra protagonizarán un duelo entre dos selecciones de enorme tradición. Para Mbappé será la última escena de un torneo en el que nuevamente dejó su huella entre los grandes nombres de la historia mundialista.

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