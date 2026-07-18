Trump ironiza sobre Inglaterra: “Pusieron a Harry Kane de defensa”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, protagonizó uno de los momentos más comentados en la antesala de la final del Mundial 2026 al bromear sobre la eliminación de Inglaterra frente a Argentina y cuestionar, entre risas, una supuesta decisión táctica de Thomas Tuchel.

En la antesala de la gran final del Mundial 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a captar la atención de aficionados y medios de comunicación con unas declaraciones que rápidamente se hicieron virales al referirse a la eliminación de Inglaterra frente a Argentina en las semifinales del torneo.

Durante una actividad oficial previa al partido por el título, Trump recordó su relación con Harry Kane, a quien aseguró haber conocido en un campo de golf, antes de lanzar una peculiar crítica al planteamiento del seleccionador inglés, Thomas Tuchel.

"Inglaterra tiene un gran jugador, con quien incluso jugué al golf: Harry Kane", comentó el mandatario.

Instantes después llegó la frase que más repercusión generó en redes sociales: "Creo que cometieron un error al ponerlo de defensa. Pero bueno... ¿qué sé yo de futbol?", dijo entre risas, provocando la reacción de los asistentes.

Trump continuó con su reflexión al considerar que Inglaterra modificó demasiado su estrategia cuando tenía ventaja en el marcador.

"Iban ganando y terminaron poniendo a su mejor jugador en defensa. Aunque, bueno... los eliminó Messi. No está nada mal", agregó.

Las declaraciones comenzaron a difundirse rápidamente en redes sociales, donde miles de usuarios debatieron si el comentario debía interpretarse como una simple broma o como una crítica al planteamiento de Tuchel durante la derrota por 2-1 frente a Argentina.

Aunque la afirmación de Trump sobre Kane jugando como defensa fue tomada con humor por muchos aficionados, el comentario terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados de la jornada previa a la final.

Las palabras del presidente estadounidense llegan, además, a pocas horas de que Inglaterra dispute su último compromiso en la Copa del Mundo. Este sábado, el conjunto dirigido por Thomas Tuchel enfrentará a Francia en el partido por el tercer lugar, un duelo que permitirá a ambos equipos cerrar su participación tras quedarse a un paso de la gran final.

Harry Kane buscará liderar una vez más a los "Three Lions" en ese compromiso, mientras que Francia intentará despedir de la mejor manera la exitosa etapa de Didier Deschamps como seleccionador. Después, toda la atención se centrará en el choque del domingo entre Argentina y España, donde se conocerá al nuevo campeón del mundo.

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