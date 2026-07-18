El humo de los incendios en Canadá pone en alerta la final del Mundial 2026

¿Los incendios en Canadá podrían retrasar la final entre España y Argentina? Esto dice la FIFA

La final de la Copa Mundial 2026 entre España y Argentina está programada para el domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey, pero las condiciones climáticas y ambientales en Norteamérica han generado preocupación antes del partido más importante del torneo.

La alerta está relacionada con la intensa temporada de incendios forestales que afecta a Canadá. De acuerdo con los reportes más recientes, el país enfrenta cientos de incendios activos y más de 200 de ellos permanecen fuera de control. La situación ha provocado grandes columnas de humo que han comenzado a desplazarse hacia distintas zonas de Estados Unidos.

La presencia de humo ha deteriorado la calidad del aire en varias ciudades de ambos países. Entre las zonas afectadas se encuentran Toronto, Chicago, Detroit, Washington y Nueva York, esta última sede del encuentro entre las selecciones de España y Argentina.

Ninguna modificación para la final

Aunque hasta el momento no se ha anunciado ninguna modificación para la final, la situación podría ser evaluada por las autoridades si las condiciones representan un riesgo para los futbolistas, los aficionados o el personal que participará en el evento.

El reglamento de la Copa Mundial 2026 contempla la posibilidad de que la FIFA cancele, reprograme o cambie la sede de uno o varios partidos cuando existan circunstancias excepcionales. Entre estas se incluyen situaciones de fuerza mayor o motivos relacionados con la salud y la seguridad.

Por ahora, el partido continúa programado para disputarse en la fecha y el estadio establecidos. Sin embargo, la evolución de los incendios y el desplazamiento del humo serán factores importantes durante las próximas horas.

La FIFA y las autoridades estadounidenses deberán evaluar las condiciones ambientales antes de tomar cualquier decisión sobre el desarrollo de la final, que definirá al campeón del mundo entre España y Argentina.

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