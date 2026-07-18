El libro infantil que imaginó la final España-Argentina: ¿también acertará el resultado?

Una obra publicada antes del inicio del Mundial 2026 recreó el enfrentamiento entre ambas selecciones y planteó un marcador que ahora genera curiosidad entre los aficionados antes del duelo por el título.

A pocas horas de que España y Argentina se enfrenten por la final del Mundial 2026, una curiosa historia comenzó a ganar protagonismo en redes sociales. Un libro infantil publicado antes del inicio del torneo recreó precisamente el duelo que definirá al campeón y, además, incluyó un resultado que ahora despierta la curiosidad de los aficionados.

La historia se hizo viral después de que la creadora de contenido Julia Blecua compartiera en TikTok imágenes del libro "The World's Game", una publicación lanzada el 2 de junio de 2026, semanas antes de que comenzara la competición.

En sus páginas aparece una final entre España y Argentina, una coincidencia que llamó la atención después de que ambas selecciones consiguieran avanzar hasta el partido decisivo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Pero el detalle que más comentarios ha provocado no es únicamente el enfrentamiento entre ambos equipos, sino el desenlace que plantea la historia. El libro recrea un partido en el que Argentina se adelanta en el marcador con un gol de Lionel Messi, aunque España consigue reaccionar y termina imponiéndose por 2-1 con un tanto en los minutos finales.

La coincidencia ha generado todo tipo de reacciones entre los aficionados, quienes se preguntan si la obra infantil podría tener otro acierto inesperado o si simplemente se trata de una llamativa casualidad.

El libro, sin embargo, no representa una predicción ni una fórmula para anticipar el resultado de la final. Se trata de una obra de ficción creada antes del Mundial, cuyo argumento terminó coincidiendo de manera sorprendente con el camino que siguieron dos de las grandes selecciones del torneo.

Ahora, la incógnita quedará resuelta sobre el césped del MetLife Stadium. España y Argentina escribirán su propia historia en una final que definirá al nuevo campeón del mundo, mientras que aquel cuento infantil quedará como una de las curiosidades más llamativas de la previa del partido.

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