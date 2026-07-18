La lluvia podría mejorar la calidad del aire para la final del Mundial en Nueva Jersey

Las tormentas previstas para este sábado en Nueva Jersey puede ayudar a disipar el humo de los incendios forestales de Canadá, que durante la semana deterioró la calidad del aire en la región.

En la víspera de la final del Mundial 2026, las tormentas que alteraron la preparación de España podrían terminar convirtiéndose en una buena noticia para jugadores y aficionados. Las lluvias previstas para este sábado en Nueva Jersey ayudarían a disipar la nube de humo procedente de los incendios forestales de Canadá, mejorando la calidad del aire de cara al duelo entre España y Argentina.

Durante buena parte de la semana, Nueva York y Nueva Jersey registraron una importante disminución en la calidad del aire debido a los cientos de incendios activos, principalmente en la provincia canadiense de Ontario. La situación encendió las alertas de las autoridades sanitarias y meteorológicas por los posibles efectos en la salud de la población y de los deportistas.

De acuerdo con el monitoreo de IQAir, el Índice de Calidad del Aire (ICA) llegó a situarse este sábado en 175 puntos, una categoría considerada "insalubre", principalmente por la elevada concentración de partículas finas PM2.5, capaces de penetrar profundamente en los pulmones e incluso alcanzar el torrente sanguíneo.

La preocupación era mayor tratándose de una final mundialista, ya que durante un partido de alta intensidad los futbolistas incrementan considerablemente su volumen de aire respirado, lo que también aumenta la inhalación de estas partículas contaminantes.

Sin embargo, el panorama comenzó a cambiar con la llegada de un sistema de lluvias y tormentas sobre el noreste de Estados Unidos. Además de provocar la cancelación del último entrenamiento de España sobre el césped, las precipitaciones favorecerían la limpieza de la atmósfera al arrastrar gran parte de las partículas suspendidas.

Las autoridades de Nueva York emitieron alertas por tormentas intensas, fuertes ráfagas de viento y posibles inundaciones, aunque los pronósticos indican que las condiciones mejorarán conforme avance la madrugada del domingo.

Si las previsiones se cumplen, el MetLife Stadium recibirá la final entre España y Argentina con cielos mayormente despejados y una temperatura cercana a los 29 grados Celsius, un escenario mucho más favorable para los protagonistas y para los miles de aficionados que asistirán al encuentro. Con información de EFE

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