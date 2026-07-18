El último tango de Messi: los botines que resumen 20 años de historia mundialista

El argentino y Adidas presentaron una edición especial inspirada en sus primeros pasos en los Mundiales y en el último capítulo de una carrera que ya es leyenda.

Lionel Messi volverá a pisar una cancha mundialista con un símbolo especial en sus pies. Adidas presentó "El Último Tango", los botines diseñados para acompañar al capitán argentino en la recta final de su historia en los Mundiales, una pieza que conecta sus inicios con el último gran desafío de una carrera inolvidable.

El nombre no es casualidad. "El Último Tango" representa un viaje que comenzó hace 20 años, cuando un joven Messi disputó su primer Mundial en Alemania 2006, y que ahora llega a una nueva página con la posibilidad de disputar una final más con la selección argentina.

La marca alemana creó este modelo como un homenaje a la trayectoria del futbolista, recuperando elementos inspirados en los botines adidas F50 que acompañaron sus primeros años como profesional y combinándolos con detalles que representan la identidad argentina.

El propio Messi compartió la emoción del lanzamiento a través de sus redes sociales, donde dedicó un mensaje a Adidas y a sus seguidores:

La frase del argentino refleja el significado de un objeto que va más allá del futbol. Estos botines representan los recuerdos de una carrera que atravesó varias generaciones, desde aquel debut mundialista ante Serbia y Montenegro en 2006 hasta convertirse en campeón del mundo en Catar 2022.

Ahora, con la camiseta argentina nuevamente en el centro de la escena, Messi busca escribir otro capítulo en una historia que ya está marcada por récords, títulos y momentos inolvidables.

"El Último Tango" no es solamente un par de zapatos. Es una representación del camino recorrido por uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos y una posible despedida mundialista convertida en homenaje.

En esta Copa del Mundo, Messi ha vuelto a ser determinante para la Albiceleste. El capitán llega a la final con ocho goles, consolidándose como uno de los máximos artilleros del torneo y guiando a su selección en el camino hacia una nueva definición por el título. Con esa producción, el rosarino también amplió su legado en la historia de los Mundiales al alcanzar 21 goles en la máxima cita del futbol, una cifra que lo mantiene como el máximo goleador histórico de la competición y reafirma su condición de leyenda del deporte.

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