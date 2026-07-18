Messi igualará a Cafú: el récord histórico que alcanzará en la final del Mundial

El capitán argentino disputará ante España su tercera final de la Copa del Mundo, un logro que solo había conseguido el brasileño Cafú. Además, llega como máximo goleador y asistidor histórico del torneo.

Lionel Messi volverá a quedar frente a la historia. Luego de que Argentina remontara 2-1 ante Inglaterra para clasificarse a la final del Mundial 2026, el capitán albiceleste disputará el próximo domingo su tercer partido por el título de una Copa del Mundo, una marca que únicamente había alcanzado el brasileño Cafú.

La clasificación argentina llegó con otra actuación decisiva del rosarino. Inglaterra tomó ventaja con un gol de Anthony Gordon, pero la Albiceleste reaccionó en el cierre del encuentro. Enzo Fernández igualó el marcador al minuto 85 tras una asistencia de Messi y, ya en el tiempo de reposición, el capitán volvió a aparecer con un centro preciso para que Lautaro Martínez firmara de cabeza el 2-1 definitivo.

Aunque no marcó, el "10" volvió a ser determinante. Con sus dos asistencias alcanzó 12 pases de gol en la historia de los Mundiales, cifra que lo consolida como el máximo asistidor del torneo. Además, llegará al duelo por el título con ocho goles en la edición de 2026 y 21 anotaciones en su trayectoria mundialista, récord absoluto de la competencia.

La final ante España también le permitirá igualar una marca reservada para muy pocos. Cafú disputó tres finales consecutivas con Brasil: ingresó de cambio en la conquista de Estados Unidos 1994 tras la lesión de Jorginho, fue titular en la derrota frente a Francia en 1998 y volvió a levantar el trofeo en Corea-Japón 2002 tras vencer a Alemania.

Aunque otros grandes nombres también estuvieron presentes en tres finales, ninguno participó en todas ellas. Pelé integró las selecciones campeonas de 1958, 1962 y 1970, pero una lesión le impidió jugar la final en Chile. Lo mismo ocurrió con Ronaldo Nazário, así como con los alemanes Pierre Littbarski y Lothar Matthäus, quienes fueron convocados para tres definiciones, aunque no disputaron todas.

Ahora, frente a España, Messi tendrá la oportunidad de igualar a Cafú en un registro histórico y, al mismo tiempo, buscar un nuevo título para seguir ampliando un legado que ya figura entre los más grandes que ha conocido el futbol.

Lionel Messi - EFE

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