EN VIVO: Minuto a minuto del Francia vs. Inglaterra

Conoce los detalles estadísticos del partido mundialista que define al tercer lugar.
El partido número 103 de la Copa Mundial de la FIFA 2026 enfrenta a Francia e Inglaterra en la final por el tercer puesto, ambos en busca de un premio consuelo tras caer en sus respectivas semifinales.
Es también la última oportunidad de Kylian Mbappé para sumar a sus ocho goles y superar a Lionel Messi en la carrera por la Bota de Oro adidas, mientras que Harry Kane y Jude Bellingham -con seis tantos cada uno- también pueden reclamar el premio.
Worldcup | World Cup - 3rd place
France
Sistema: 4-2-3-1
Minuto: 71'
3 - 4
18/07/2026 - 15:00
England
Sistema: 4-1-4-1
Competición
World Cup - 3rd place - Worldcup
Fase
3rd place
Árbitro
Jesús Valenzuela, Venezuela
Definición
Tiempo reglamentario
Incidencias del partido
3'
Gol de D. Rice. England deja el marcador 0 - 1
18'
Gol de E. Konsa. England deja el marcador 0 - 2
37'
Gol de B. Saka. England deja el marcador 0 - 3
45+1'
Gol de B. Saka. England deja el marcador 0 - 4
46'
Cambio en France: R. Cherki por O. Dembele
46'
Cambio en France: D. Doue por B. Barcola
46'
Cambio en France: T. Hernandez por L. Digne
46'
Cambio en France: I. Konate por D. Upamecano
46'
Cambio en England: M. Rashford por O. Watkins
48'
Gol de K. Mbappe. France deja el marcador 1 - 4
54'
Gol de B. Barcola. France deja el marcador 2 - 4
66'
Gol de K. Mbappe. France deja el marcador 3 - 4
Goles
-
3'D. Rice (0 - 1)
-
18'E. Konsa (0 - 2)
-
37'B. Saka (0 - 3)
-
45+1'B. Saka (0 - 4)
-
48'K. Mbappe (1 - 4)
-
54'B. Barcola (2 - 4)
-
66'K. Mbappe (3 - 4)
Tarjetas
- --Sin tarjetas registradas.
Entre sí
-
10/12England 1 - 2 France
World Cup | Finalizado
Últimos de France
-
14/07France 0 - 2 Spain
World Cup | Finalizado
-
09/07France 2 - 0 Morocco
World Cup | Finalizado
-
05/07Paraguay 0 - 1 France
World Cup | Finalizado
-
01/07France 3 - 0 Sweden
World Cup | Finalizado
-
26/06Norway 1 - 4 France
World Cup | Finalizado
Últimos de England
-
15/07England 1 - 2 Argentina
World Cup | Finalizado
-
06/07Mexico 2 - 3 England
World Cup | Finalizado
-
01/07England 2 - 1 D.R. Congo
World Cup | Finalizado
-
28/06Panama 0 - 2 England
World Cup | Finalizado
-
23/06England 0 - 0 Ghana
World Cup | Finalizado
Estadísticas generales
France
England
2
Tiros de esquina
4
4
Saques de banda
6
9
Tiros libres
9
5
Saques de meta
4
0
Penal
0
8
Cambio
1
52
Ataques
45
27
Ataques peligrosos
24
7
Remates al arco
8
6
Remates desviados
7
45%
Posesión
55%
13
Remates totales
15
7
Remates a puerta
8
4
Remates fuera
2
2
Remates bloqueados
5
8
Remates dentro del área
12
5
Remates fuera del área
3
7
Faltas
7
2
Fuera de juego
3
3
Atajadas
4
343
Pases totales
415
309
Pases precisos
380
Alineaciones
France
- Mike Maignan
- Malo Gusto
- Ibrahima Konaté
- Maxence Lacroix
- Theo Hernández
- Warren Zaïre-Emery
- Adrien Rabiot
- Michael Olise
- Rayan Cherki
- Désiré Doué
- Kylian Mbappé
England
- Dean Henderson
- Jarell Quansah
- Ezri Konsa
- Marc Guéhi
- Djed Spence
- Declan Rice
- Bukayo Saka
- Morgan Rogers
- Eberechi Eze
- Marcus Rashford
- Ivan Toney