 EN VIVO: Minuto a minuto del Francia vs. Inglaterra
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
SIMAN
En Vivo
03 France France England England 04
72:00

Calendario por fase

Canada CAN
04/07 11:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Paraguay PAR
04/07 15:00 HS
France FRA
Finalizado
Brazil BRA
05/07 14:00 HS
Norway NOR
Finalizado
Mexico MEX
05/07 19:00 HS
England ENG
Finalizado
Portugal POR
06/07 13:00 HS
Spain SPA
Finalizado
USA USA
07/07 02:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Argentina ARG
07/07 10:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Switzerland SWI
07/07 14:00 HS
Colombia COL
Finalizado
France FRA
09/07 14:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Spain SPA
10/07 13:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Norway NOR
11/07 15:00 HS
England ENG
After ET
Argentina ARG
12/07 03:00 HS
Switzerland SWI
After ET
France FRA
14/07 13:00 HS
Spain SPA
Finalizado
England ENG
15/07 13:00 HS
Argentina ARG
Finalizado
France FRA
18/07 15:00 HS
England ENG
70
Spain SPA
19/07 13:00 HS
Argentina ARG
Universo Futbol

EN VIVO: Minuto a minuto del Francia vs. Inglaterra

por Oscar Coronado
Minuto a minuto del Francia vs. Inglaterra por el Mundial 2026
Minuto a minuto del Francia vs. Inglaterra por el Mundial 2026 / FOTO: EU Digital

Conoce los detalles estadísticos del partido mundialista que define al tercer lugar.

El partido número 103 de la Copa Mundial de la FIFA 2026 enfrenta a Francia e Inglaterra en la final por el tercer puesto, ambos en busca de un premio consuelo tras caer en sus respectivas semifinales.

Es también la última oportunidad de Kylian Mbappé para sumar a sus ocho goles y superar a Lionel Messi en la carrera por la Bota de Oro adidas, mientras que Harry Kane y Jude Bellingham -con seis tantos cada uno- también pueden reclamar el premio.

Worldcup | World Cup - 3rd placeWorldcup | World Cup - 3rd place
France
Sistema: 4-2-3-1
Minuto: 71'
3 - 4
18/07/2026 - 15:00
Actualizar marcador
England
Sistema: 4-1-4-1
Competición
World Cup - 3rd place - Worldcup
Fase
3rd place
Árbitro
Jesús Valenzuela, Venezuela
Definición
Tiempo reglamentario

Incidencias del partido

3'
goal
Gol de D. Rice. England deja el marcador 0 - 1
18'
goal
Gol de E. Konsa. England deja el marcador 0 - 2
37'
goal
Gol de B. Saka. England deja el marcador 0 - 3
45+1'
goal
Gol de B. Saka. England deja el marcador 0 - 4
46'
cambio
Cambio en France: R. Cherki por O. Dembele
46'
cambio
Cambio en France: D. Doue por B. Barcola
46'
cambio
Cambio en France: T. Hernandez por L. Digne
46'
cambio
Cambio en France: I. Konate por D. Upamecano
46'
cambio
Cambio en England: M. Rashford por O. Watkins
48'
goal
Gol de K. Mbappe. France deja el marcador 1 - 4
54'
goal
Gol de B. Barcola. France deja el marcador 2 - 4
66'
goal
Gol de K. Mbappe. France deja el marcador 3 - 4

Goles

  • 3'
    Gol
    D. Rice (0 - 1)
  • 18'
    Gol
    E. Konsa (0 - 2)
  • 37'
    Gol
    B. Saka (0 - 3)
  • 45+1'
    Gol
    B. Saka (0 - 4)
  • 48'
    Gol
    K. Mbappe (1 - 4)
  • 54'
    Gol
    B. Barcola (2 - 4)
  • 66'
    Gol
    K. Mbappe (3 - 4)

Tarjetas

  • --
    Tarjeta
    Sin tarjetas registradas.

Entre sí

  • 10/12
    England
    England 1 - 2 France
    World Cup | Finalizado

Últimos de France

  • 14/07
    France
    France 0 - 2 Spain
    World Cup | Finalizado
  • 09/07
    France
    France 2 - 0 Morocco
    World Cup | Finalizado
  • 05/07
    Paraguay
    Paraguay 0 - 1 France
    World Cup | Finalizado
  • 01/07
    France
    France 3 - 0 Sweden
    World Cup | Finalizado
  • 26/06
    Norway
    Norway 1 - 4 France
    World Cup | Finalizado

Últimos de England

  • 15/07
    England
    England 1 - 2 Argentina
    World Cup | Finalizado
  • 06/07
    Mexico
    Mexico 2 - 3 England
    World Cup | Finalizado
  • 01/07
    England
    England 2 - 1 D.R. Congo
    World Cup | Finalizado
  • 28/06
    Panama
    Panama 0 - 2 England
    World Cup | Finalizado
  • 23/06
    England
    England 0 - 0 Ghana
    World Cup | Finalizado

Estadísticas generales

France
England
2
Tiros de esquina
4
4
Saques de banda
6
9
Tiros libres
9
5
Saques de meta
4
0
Penal
0
8
Cambio
1
52
Ataques
45
27
Ataques peligrosos
24
7
Remates al arco
8
6
Remates desviados
7
45%
Posesión
55%
13
Remates totales
15
7
Remates a puerta
8
4
Remates fuera
2
2
Remates bloqueados
5
8
Remates dentro del área
12
5
Remates fuera del área
3
7
Faltas
7
2
Fuera de juego
3
3
Atajadas
4
343
Pases totales
415
309
Pases precisos
380

Alineaciones

France
  • Mike Maignan
  • Malo Gusto
  • Ibrahima Konaté
  • Maxence Lacroix
  • Theo Hernández
  • Warren Zaïre-Emery
  • Adrien Rabiot
  • Michael Olise
  • Rayan Cherki
  • Désiré Doué
  • Kylian Mbappé
England
  • Dean Henderson
  • Jarell Quansah
  • Ezri Konsa
  • Marc Guéhi
  • Djed Spence
  • Declan Rice
  • Bukayo Saka
  • Morgan Rogers
  • Eberechi Eze
  • Marcus Rashford
  • Ivan Toney
Etiquetas
Bota de OroHarry KaneKylian MbappéMinuto a MinutoDestacadasCopa Mundial FIFAFrancia vs Inglaterra

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