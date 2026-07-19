 Adrien Brody y Matt Damon 'alborotados' en Mundial 2026
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Adrien Brody y Matt Damon son captados “alborotados” en la final del Mundial 2026

por Monica Avila
Matt Damon, Matt Damon
Matt Damon / FOTO: Matt Damon

Las estrellas de Hollywood Matt Damon y Adrien Brody fueron captadas disfrutando con enorme emoción la final del Mundial 2026.

Matt Damon y Adrien Brody se convirtieron en dos de las celebridades más comentadas durante la gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España. Ambos fueron ser captados disfrutando con enorme emoción el histórico encuentro desde las gradas del MetLife Stadium, en Nueva York/Nueva Jersey.

Las cámaras de la transmisión oficial enfocaron en varias ocasiones a los reconocidos actores de Hollywood, quienes no ocultaron su entusiasmo durante uno de los partidos más esperados del año. Cada jugada de peligro, cada celebración y la intensidad del duelo quedaron reflejadas en sus gestos, convirtiéndolos rápidamente en protagonistas fuera del terreno de juego.

La final reunió a miles de aficionados de distintas partes del mundo para presenciar el choque entre dos de las selecciones más fuertes del torneo.  Argentina buscaba conquistar un nuevo título mundial impulsada por el liderazgo de Lionel Messi, mientras que España llegaba con una generación brillante que soñaba con volver a levantar el trofeo más importante del fútbol.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la pasión con la que Matt Damon siguió cada minuto del encuentro.  El actor estadounidense ya había demostrado semanas antes su cariño por la selección argentina, luego de celebrar con efusividad el pase de la Albiceleste a la final.

Más de Matt Damon y Adrien Brody

Incluso compartió un divertido momento al revelar que, durante aquella celebración junto a su esposa, ambos gritaron tanto que terminaron asustando a sus perros, una anécdota que rápidamente se volvió viral entre los aficionados argentinos. Adrien Brody tampoco pasó desapercibido. El ganador del Premio Óscar disfrutó intensamente del ambiente que se vivía en el estadio, donde decenas de miles de aficionados protagonizaron una auténtica fiesta futbolística.

¡Listo para ver a Shakira! Piqué llega a la final del Mundial 2026 en compañía de sus hijos

Gerard Piqué fue captado en los alrededores del estadio donde se disputa la final del Mundial 2026 acompañado por sus hijos.

Su presencia confirmó que la el Mundial 2026 logró reunir no solo a las máximas figuras del deporte, sino también a importantes estrellas del cine y el entretenimiento internacional. Cabe destacar que, el MetLife Stadium fue escenario de una final cargada de emoción, color y espectáculo.

Antes del silbatazo inicial, la ceremonia de clausura reunió a artistas internacionales y ofreció un show de primer nivel que dio paso a uno de los encuentros más esperados del campeonato.

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